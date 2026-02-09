Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Mueren 3 personas, entre ellas un niño, en ataques de Rusia contra Járkiv y Odesa

Mueren tres personas, entre ellas un niño, en ataques de Rusia contra Járkiv y Odesa

Al menos tres personas, entre ellas un niño de diez años, han muerto en las últimas horas a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra Járkiv y Odesa, en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, una mujer y un niño han muerto en un ataque ruso con drones contra la localidad de Bogodujiv, situada en Járkiv, según ha confirmado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El organismo ha afirmado que el ataque, lanzado en la noche del domingo, alcanzó "un edificio residencial" en la localidad, antes de agregar que el bloque quedó "totalmente destruido" y sufrió "un incendio" a causa del impacto.

Por otra parte, una persona ha muerto y dos han resultado heridas por un ataque con drones contra Odesa, en el sur del país, donde también se han registrado incendios en varios edificios y vehículos, así como en un conducto de gas.