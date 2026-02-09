Última hora
Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Mueren 3 personas, entre ellas un niño, en ataques de Rusia contra Járkiv y Odesa
Mueren tres personas, entre ellas un niño, en ataques de Rusia contra Járkiv y Odesa
Al menos tres personas, entre ellas un niño de diez años, han muerto en las últimas horas a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra Járkiv y Odesa, en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
Así, una mujer y un niño han muerto en un ataque ruso con drones contra la localidad de Bogodujiv, situada en Járkiv, según ha confirmado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.
El organismo ha afirmado que el ataque, lanzado en la noche del domingo, alcanzó "un edificio residencial" en la localidad, antes de agregar que el bloque quedó "totalmente destruido" y sufrió "un incendio" a causa del impacto.
Por otra parte, una persona ha muerto y dos han resultado heridas por un ataque con drones contra Odesa, en el sur del país, donde también se han registrado incendios en varios edificios y vehículos, así como en un conducto de gas.
Los detenidos por el intento de asesinato del general ruso Vladimir Alexéyev admiten su culpa y vínculos con Ucrania
Los dos sospechosos del intento de asesinato del número dos de la inteligencia militar rusa, Vladimir Alexéyev, han reconocido su implicación en el atentado y sus vínculos con la inteligencia ucraniana, según ha informado el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).
"Los ciudadanos de Rusia Liubomir Korba, nacido en 1960, y Víktor Vasin, nacido en 1959, detenidos por los agentes del FSB, reconocieron la culpa e informaron sobre detalles del intento de asesinato del primer subdirector de la Dirección Principal del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Vladimir Alexéyev, perpetrado por orden del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)", ha indicado la entidad en su portal oficial. Según el FSB, Korba fue el ejecutor directo del atentado y Vasin, su cómplice.
Rusia derriba 69 drones ucranianos sobre ocho regiones
Las defensas antiaéreas de Rusia han derribado durante la pasada noche 69 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso.
"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 69 drones ucranianos de ala fija", ha indicado el mando militar ruso en su canal oficial de Telegram.
Las regiones más atacadas han sido Kursk (28) y Briansk (27), seguidas de Bélgorod, Tula, Oriol, Kaluga, Astracán y Voronezh. Debido al peligro de drones, los aeropuertos de Kaluga y Volgogrado interrumpieron temporalmente las operaciones, según el servicio aeronáutico civil ruso Rosaviatsia.