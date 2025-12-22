Ya tenemos los dos cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025: el 25508 reparte 20.000 euros

Después del primero, llega el segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad. Cada décimo premiado con este número se lleva 20.000 euros, íntegros, porque no supera el máximo exento del gravamen especial.

Cuando se trata del cuarto premio de la Lotería de Navidad, no hay uno sin dos. Y los niños Rosario Martínez García y Matías Martínez García han sido los encargados de cantar el 25508. El primer cuarto premio fue el 78477.

El segundo cuarto premio está muy repartido y ha caído en Moraira (Alicante), Málaga (Málaga), Ubrique (Cádiz), Chinchón (Madrid), Benidorm (Alicante), Pedreguer (Alicante), Almería (Almería), Arenys de Mar (Barcelona), Barcelona (Barcelona), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Villarcayo (Burgos), Madrigal de la Vera (Cáceres), Santander (Cantabria), Jaén (Jaén), Sort (Lleida), Madrid (Madrid), Ourense (Ourense), La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), Toledo (Toledo), Manises (Valencia), Arroyo de la Encomienda (Valladolid)..

Los cuartos son los primeros de los premios de la Lotería de Navidad que se llevan los afortunados de manera íntegra. Cada una de las dos combinaciones reparte 200.000 euros por serie, lo que significa 20.000 euros por décimo. Esta cantidad es íntegra, sin retenciones, porque el gravamen especial para premios de sorteos y loterías sólo afecta a los premios que superen los 40.000 euros.

Eso sí, aquellos que se acerquen a los números de los cuartos puede que también se lleven premio, porque los números restantes de las centenas tanto del primero como del segundo se llevan 100 euros, la misma cantidad que reparte la pedrea.

Para cobrar un cuarto premio no hace falta más que preparar el décimo y el DNI (o cualquier documento identificativo en vigor) y acudir a una sede del BBVA o de CaixaBank, las dos únicas entidades bancarias autorizadas a pagar los premios del sorteo. Al tratarse de un premio que supera los 2.000 euros, los cuartos premios no se pueden canjear en administraciones de Lotería, aunque aquí sí que se pueden cobrar los 100 euros de los décimos que se correspondan con los números de sus centenas.

Hasta que finalice el sorteo, los niños y niñas de San Ildefonso siguen cantando premios, por lo que aún estás a tiempo de utilizar el Lotómetro de laSexta, una herramienta que te permite comprobar todos tus números de la Lotería de Navidad a la vez. Sólo tienes que añadir cada uno de los décimos con los que juegas, la cuantía que juegas por cada uno de ellos y, finalmente, pulsar la opción de comprobar. Los números se quedarán guardados a no ser que los elimines tú de manera manual.

