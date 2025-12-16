Ahora

Sandra Sabatés desmonta el bulo ultra sobre los niños de San Ildefonso: "Usa niños para difundir un mensaje racista"

Sandra Sabatés desmiente el bulo que circula en las redes con una foto de los niños de San Ildefonso de 1990 que la extrema derecha usa para difundir la teoría del reemplazo. Sin embargo, se trata de una imagen promocional de una ONG de 2022.

A pocos días para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, circula por las redes una supuesta foto de los niños de San Ildefonso del año 1990 que algunos agitadores de extrema derecha están usando como una muestra de un supuesto reemplazo poblacional que estaría acabando con una presunta raza blanca española.

Para ello, los ultras comparan esa foto con otras más recientes, en las que se puede ver a niños de ese colegio con diferentes orígenes étnicos y raciales. Algo que, apunta Sandra Sabatés en el vídeo sobre estas líneas, "no es ninguna novedad, sino una tónica habitual desde hace varias décadas que refleja la diversidad del Colegio de San Ildefonso".

Por otro lado, Sandra señala que la teoría del reemplazo "tampoco es una novedad", pues lleva circulando desde hace tiempo en los círculos de extrema derecha de todo el mundo, a pesar de tener "muy poca base científica".

De hecho, señala que el origen de esta teoría se remonta a una novela de ciencia ficción, por lo que considera que "analizar la inmigración usando esta teoría sería como analizar la educación basándose en Harry Potter".

Para rematar, Sandra explica que la foto que circula por las redes ni tan siquiera se corresponde con los niños de San Ildefonso de 1990, sino a una campaña de 2022 elaborada por 'Save the Children' para concienciar sobre la pobreza infantil. "Nos encontramos ante un bulo que usa niños para difundir un mensaje racista", sentencia.

