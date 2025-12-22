Casi 4 millones en la Lotería de Navidad y ni un minuto de descanso: así celebra este bar de Vallecas un quinto premio compartido

Ni más ni menos que 3.900.000 euros es lo que ha repartido el Bar La Cantina entre sus clientes más fieles que este 22 de diciembre celebraban con emoción que Luis, su tabernero de confianza, les había obsequiado con un quinto premio.

Luis y Fernando llevan cinco décimos cada uno del quinto premio de la Lotería de Navidad que iba a parar al 41716. Entre los dos suman 60.000 euros ganados, pero siguen trabajando. ¿Para qué? Pues para celebrar con sus clientes, con esos amigos y amigas fieles que visitan su bar de Villa de Vallecas casi a diario.

En el Bar Restaurante La Cantina hoy están todos con un mismo objetivo: celebrar, pero sobre todo celebrar con Luis, que ha repartido 650 décimos con 6.000 euros cada uno. Con Luis, el dueño, pero también con Fernando, su cocinero, aunque éste se resiste a dejar la cocina: "Hay que dar de comer a la gente, tienen que comer, ¡y luego ya lo celebraremos!". Deformación profesional, quizás, o simplemente conciencia social.

Porque en el Bar La Cantina parece que los parroquianos son algo más parecido a una suerte de familia. Una de sus clientas se acercaba con el nieto a preguntar a Luis, a quien conoce de años y años, que cuánto había tocado. Al saberlo, la gran promesa cumplida: una Play Station 5 para su nieto. Otra que, quizás, también tiene deformación profesional de abuela.

Ni más ni menos que 3.900.000 € ha repartido Luis, que se dice pronto, entre sus clientes. "Estoy muy contento" es todo lo que acertaba a decir Luis ante el micrófono de laSexta cuando conectaba en directo con Helena Resano, aunque los ojos vidriosos parecían no dejarle ver aún cómo la suerte de la Lotería de Navidad había llamado a su puerta.

