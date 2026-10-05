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Comparecencia de Pedro Sánchez en directo | ¿Adelanto electoral? El presidente anuncia a las 9:00h su decisión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una comparecencia institucional a las 9:00h en la que anunciará la decisión del Ejecutivo después de un periodo de reflexión en el que el adelanto de elecciones generales ha estado sobre la mesa.
¿Cuándo serían las elecciones generales si Pedro Sánchez adelanta los comicios?
¿Qué ocurriría si decide adelantar elecciones? En el caso de que Sánchez disuelva hoy mismo las Cortes Generales, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prevé todos los plazos del calendario de elecciones. Así pues, de quedar disueltas las Cortes y poner fin a la legislatura actual hoy 5 de octubre, los plazos serían los siguientes:
- Día de elecciones: según el artículo 42 de la LOREG, el decreto de convocatoria señala la fecha de las elecciones, que habrán de celebrarse el día 54.º posterior a la convocatoria. Este es el sábado 28 de noviembre; dado que las elecciones en España se suelen celebrar en domingo, serían el domingo 29 de noviembre.
Sánchez dará una comparecencia institucional a las 9:00h desde Moncloa
Después de un fin de semana intenso, con importantes manifestaciones por la vivienda en toda España, y de una semana compleja a nivel legislativo, en la que el Gobierno ha tratado de sacar adelante los decretos de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que dará una comparecencia institucional hoy a las 9:00h. La declaración de Sánchez llega después de un fin de semana en el que el Ejecutivo ha reflexionado sobre la posibilidad de adelantar elecciones o continuar hasta agotar legislatura tras el fiasco con los decretos de vivienda en el Congreso.