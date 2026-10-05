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Comparecencia de Pedro Sánchez en directo | ¿Adelanto electoral? El presidente anuncia a las 9:00h su decisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una comparecencia institucional a las 9:00h en la que anunciará la decisión del Ejecutivo después de un periodo de reflexión en el que el adelanto de elecciones generales ha estado sobre la mesa.

¿Adelantará Pedro Sánchez las elecciones? ¿Adelantará Pedro Sánchez las elecciones?laSexta

¿Cuándo serían las elecciones generales si Pedro Sánchez adelanta los comicios?

¿Qué ocurriría si decide adelantar elecciones? En el caso de que Sánchez disuelva hoy mismo las Cortes Generales, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prevé todos los plazos del calendario de elecciones. Así pues, de quedar disueltas las Cortes y poner fin a la legislatura actual hoy 5 de octubre, los plazos serían los siguientes:

  • Día de elecciones: según el artículo 42 de la LOREG, el decreto de convocatoria señala la fecha de las elecciones, que habrán de celebrarse el día 54.º posterior a la convocatoria. Este es el sábado 28 de noviembre; dado que las elecciones en España se suelen celebrar en domingo, serían el domingo 29 de noviembre.

Sánchez dará una comparecencia institucional a las 9:00h desde Moncloa

Después de un fin de semana intenso, con importantes manifestaciones por la vivienda en toda España, y de una semana compleja a nivel legislativo, en la que el Gobierno ha tratado de sacar adelante los decretos de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que dará una comparecencia institucional hoy a las 9:00h. La declaración de Sánchez llega después de un fin de semana en el que el Ejecutivo ha reflexionado sobre la posibilidad de adelantar elecciones o continuar hasta agotar legislatura tras el fiasco con los decretos de vivienda en el Congreso.

Esther Redondo, en la caravana electoral del PSOE

Las 6 de laSexta

  1. Pedro Sánchez hará una comparecencia institucional este lunes a las 9:00 horas desde Moncloa
  2. Los manifestantes se quedan en Sol: la acampada sigue con fuerza reclamando soluciones para la vivienda
  3. Flávio Bolsonaro sorprende a Lula en las elecciones de Brasil y ambos se disputarán la presidencia en segunda vuelta
  4. El temporal mantiene a nueve comunidades en alerta con Girona en aviso naranja por riesgo de intensidades torrenciales
  5. La Policía Nacional comienza el desalojo del asentamiento de migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta
  6. Teresa Rodríguez compara las movilizaciones por la vivienda con el 15M: "Ahora hay más motivos para salir, los decretos son una vergüenza"