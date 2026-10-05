Comparecencia de Pedro Sánchez en directo | ¿Adelanto electoral? El presidente anuncia a las 9:00h su decisión

¿Qué ocurriría si decide adelantar elecciones ? En el caso de que Sánchez disuelva hoy mismo las Cortes Generales , la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prevé todos los plazos del calendario de elecciones. Así pues, de quedar disueltas las Cortes y poner fin a la legislatura actual hoy 5 de octubre, los plazos serían los siguientes:

Sánchez dará una comparecencia institucional a las 9:00h desde Moncloa

Después de un fin de semana intenso, con importantes manifestaciones por la vivienda en toda España, y de una semana compleja a nivel legislativo, en la que el Gobierno ha tratado de sacar adelante los decretos de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que dará una comparecencia institucional hoy a las 9:00h. La declaración de Sánchez llega después de un fin de semana en el que el Ejecutivo ha reflexionado sobre la posibilidad de adelantar elecciones o continuar hasta agotar legislatura tras el fiasco con los decretos de vivienda en el Congreso.