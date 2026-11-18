La terapeuta de la familia Andic apunta al dinero como problema: de los costes de la boda de Jonathan al reclamo de la herencia en vida

Los detalles En el auto que confirma prisión eludible bajo fianza para Jonathan Andic, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Barcelona alude a ese "plan" concertado entre Isak Andic y la terapeuta.

Isak Andic, fundador de Mango, planeó antes de su muerte apartar definitivamente a su hijo Jonathan de la empresa y, para ello, pidió a la terapeuta familiar Julia L. que le recomendara un año sabático para facilitar su salida gradual, un proyecto que ocultaron al primogénito.

En el auto que confirma prisión eludible bajo fianza para Jonathan Andic, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Barcelona alude a ese "plan" concertado entre Isak Andic y la terapeuta para apartar definitivamente de Mango a su hijo, según se desprende de las conversaciones que ambos mantuvieron en los meses "inmediatamente anteriores" a la muerte del empresario, ocurrida en diciembre de 2024 al caer por un barranco en Montserrat.

*Noticia en ampliación.

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