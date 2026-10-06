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Vulnerando la ley

El PP denuncia ante la Junta Electoral Central a Sánchez por "utilizar Moncloa" para "dar un mitin del PSOE"

Los detalles El PP ha solicitado abrir un expediente sancionador a Sánchez ya que ha consideran que ha utilizado la Moncloa para "su campaña electoral el mismo día que sale publicado el decreto de disolución de las Cortes Generales".

Alberto Núñez Feijóo Alberto Núñez FeijóoAgencia EFE
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El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral Central al presidente del Gobierno por vulnerar la Ley Electoral en su rueda de prensa de este martes posterior al Consejo de Ministros, según han explicado fuentes 'populares' a laSexta.

Para el PP, en estas declaraciones, Pedro Sánchez ha utilizado la sede de la Presidencia del Gobierno para exponer "supuestos logros" de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos, incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia.

De esta forma, la formación pide abrir un expediente sancionador a Sánchez, además de retirar el vídeo de la web oficial de la Moncloa y de instar a la totalidad del Gobierno que se abstengan de realizar manifestaciones de esta índole en periodo preelectoral.

Las mismas fuentes han señalado que "llueve sobre mojado" con el presidente del Gobierno porque es "reincidente en cuanto a su vulneración de la Ley Electoral". El PP ha recordado que "las juntas electorales ya declararon que vulneró la ley en seis procesos electorales y ha recibido 4 multas por valor de 6.600 euros, además de 2 sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo".

Por ello, en Génova consideran que "hoy ha batido su propio récord" al no tardar ni un día en vulnerar la ley "utilizando la Moncloa para su campaña electoral el mismo día que sale publicado el decreto de disolución de las Cortes Generales".

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