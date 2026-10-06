El PP denuncia ante la Junta Electoral Central a Sánchez por "utilizar Moncloa" para "dar un mitin del PSOE"

Los detalles El PP ha solicitado abrir un expediente sancionador a Sánchez ya que ha consideran que ha utilizado la Moncloa para "su campaña electoral el mismo día que sale publicado el decreto de disolución de las Cortes Generales".

El Partido Popular ha denunciado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Junta Electoral Central por presuntamente vulnerar la Ley Electoral durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según el PP, Sánchez utilizó la sede de la Presidencia para destacar logros gubernamentales, criticar a la oposición y hacer peticiones electorales, lo que consideran propio de una campaña. El partido ha solicitado un expediente sancionador, la retirada del vídeo de la web de la Moncloa y que el Gobierno evite este tipo de declaraciones en periodo preelectoral. El PP señala que Sánchez es reincidente en estas prácticas, acumulando varias sanciones previas.

El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral Central al presidente del Gobierno por vulnerar la Ley Electoral en su rueda de prensa de este martes posterior al Consejo de Ministros, según han explicado fuentes 'populares' a laSexta.

Para el PP, en estas declaraciones, Pedro Sánchez ha utilizado la sede de la Presidencia del Gobierno para exponer "supuestos logros" de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos, incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia.

De esta forma, la formación pide abrir un expediente sancionador a Sánchez, además de retirar el vídeo de la web oficial de la Moncloa y de instar a la totalidad del Gobierno que se abstengan de realizar manifestaciones de esta índole en periodo preelectoral.

Las mismas fuentes han señalado que "llueve sobre mojado" con el presidente del Gobierno porque es "reincidente en cuanto a su vulneración de la Ley Electoral". El PP ha recordado que "las juntas electorales ya declararon que vulneró la ley en seis procesos electorales y ha recibido 4 multas por valor de 6.600 euros, además de 2 sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo".

Por ello, en Génova consideran que "hoy ha batido su propio récord" al no tardar ni un día en vulnerar la ley "utilizando la Moncloa para su campaña electoral el mismo día que sale publicado el decreto de disolución de las Cortes Generales".

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