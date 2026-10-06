El futuro de Rufián para el 29N: una negociación "intensa" para liderar ERC mientras constata la dificultad de una candidatura unitaria de izquierdas

Lo que se sabe El portavoz de ERC reclama tener capacidad de decisión sobre las listas y más peso en las decisiones políticas del partido para liderar la candidatura.

La izquierda se encuentra en pleno debate sobre cómo afrontar las elecciones del 29 de noviembre, y Gabriel Rufián es uno de los nombres más mencionados para liderar una candidatura unitaria. Sin embargo, la posibilidad de que Rufián lidere una izquierda nacional es casi imposible debido a las diferencias entre las formaciones. Actualmente, Rufián está en intensas negociaciones con ERC para ser su candidato, enfrentándose a tensiones internas y exigiendo mayor control sobre las listas y decisiones políticas. Aunque Oriol Junqueras apoya públicamente a Rufián, las discrepancias persisten, y el portavoz busca condiciones justas para su candidatura.

La izquierda continúa debatiendo los detalles para afrontar las próximas elecciones del 29 de noviembre y uno de los nombres que más suenan desde hace meses es el de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso lleva tiempo defendiendo la idea de una candidatura unitaria de izquierdas que aglutine todos los votos y obtenga más fuerza en las Cortes. Hacer esa idea realidad se evidencia muy complicado, por lo que el diputado estaría debatiendo sus opciones para liderar ERC en los comicios.

Según han trasladado a laSexta fuentes cercanas a este asunto, la opción de que Rufián lidere una izquierda nacional es, en este momento, casi imposible, ya que cada formación a la izquierda del PSOE tiene sus líderes, sus posiciones y sus intereses.

Ante esta situación, el portavoz está inmerso en una "intensa" negociación con la dirección de su partido para ser el candidato. Las conversaciones se están haciendo contrarreloj, puesto que, de acordarse su liderazgo de ERC, el domingo tendría que presentar los avales para ser el cabeza de lista por Barcelona. Así que tendrían que llegar a un acuerdo antes de ese día.

El presidente de la formación catalana, Oriol Junqueras, ha defendido el papel de Rufián en el partido y, en una entrevista en 'Cadena SER', ha declarado que "seguro que [Rufián] será candidato por ERC". Pese a su respaldo público, fuentes cercanas han confirmado a laSexta la tensión entre ambos líderes, debido a las exigencias de Rufián para encabezar la candidatura.

Las peticiones de Rufián

El portavoz lleva tiempo pidiendo tener capacidad de decisión sobre las listas, incluyendo la capacidad de veto. También reclama peso en las decisiones políticas porque en los últimos tiempos no le ha gustado que le impusieran desde Cataluña determinadas decisiones.

Además, el portavoz tiene un grupo parlamentario en el que no hay lazos de confianza, existen discrepancias en los enfoques políticos y una relación prácticamente nula con varios de sus diputados.

Por su parte, la dirección de ERC sostiene que, como siempre, escucharán sus propuestas, pero que las listas tienen unos procesos internos y que hay que respetar los territorios y a la militancia.

Asimismo, dicen que siempre se le ha ofrecido trabajar, llegar a acuerdos y construir algo con lo que esté cómodo, pero que el partido tiene unos procedimientos y no va a desaparecer, sea quien sea el candidato.

De esta manera, se encuentra negociando las condiciones que para él serían las justas para ser candidato. Cabe recordar que siempre ha dicho que no tiene problema en irse a casa si así se lo decidiese su partido.

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