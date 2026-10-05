El Gobierno volverá a aprobar los decretos de vivienda, que ahora sí podrían salir adelante con la mayoría de la Diputación Permanente del Congreso

Entre líneas Sánchez vuelve a recurrir a su manual de resistencia y con la disolución de las Cortes para el 29N, hace su última jugada y dejará previsiblemente en manos de la Diputación Permanente del Congreso (con mayoría de izquierdas) la aprobación de las medidas de vivienda.

Las medidas del Gobierno para paliar la crisis de la vivienda podrían ver la luz finalmente. Una jugada propia del manual de resistencia al que Pedro Sánchez ya ha recurrido en más de una ocasión.

Y es que, esta martes el Consejo de Ministros previsiblemente aprobará de nuevo dos reales decretos ley con medidas de vivienda. Pero, con la convocatoria electoral y las Cortes disueltas, quien tendrá que convalidar tal medida sería la Diputación Permanente del Congreso, un órgano compuesto por 68 diputados, más la presidenta de la Cámara, donde sí se alcanzaría una mayoría de izquierdas para aprobar el decreto.

Este órgano cumple un papel de sustituto del pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando la cámara haya sido disuelta o haya expirado su mandato, como ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno.

Los votos de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y el Grupo Mixto sumarían 34 votos, más el 35 de Francina Armengol, presidenta de la Cámara. PP, Vox y Junts sumarían 34 votos.

Con esta aritmética, Sánchez podría aprobar un nuevo decreto o varios rescatando sus medidas en materia de vivienda. Con una nueva negociación con Junts prácticamente descartada, solo la aprobación del segundo decreto quedaría en el aire. El Ejecutivo contó con el voto del PNV al primer decreto que frena los desahucios, pero votó contra del segundo, que incluía la renovación automática de determinados contratos de alquiler.

Si esa decisión del PNV se trasladara exactamente a la Diputación Permanente, el segundo decreto volvería a caer por 34 votos a favor frente a 35 en contra.

Lo que no está claro aún es si se mantendrían los mismo textos que se tumbaron el viernes pasado en el Congreso o si se modificarían. Desde Sumar, Yolanda Díaz ha asegurado que "vamos a volver a ganar. Esta vez con más fuerza. Para topar los alquileres, para seguir subiendo el SMI. A por ello, con alegría y esperanza", y que se empieza mañana mismo en el Consejo de Ministros aprobando los dos reales decretos de vivienda que tumbó el Congreso la semana pasada.

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