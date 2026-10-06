Ferreras, tras poner en duda Ayuso y Abascal el voto por correo: "Imitar a Trump, que no acepta los resultados de la principal democracia del mundo, es de alto riesgo"

El presentador de Al Rojo Vivo reacciona a las declaraciones de algunos dirigentes del PP y de Vox, que han puesto en duda, en el primer día de precampaña, el voto por correo. En el vídeo, los detalles.

No solo Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, también Alfonso Serrano (PP), Esperanza Aguirre o Pepa Millán (Vox) han puesto en las últimas horas en duda el voto por correo. Este lunes, Pedro Sánchez adelantaba las elecciones generales, tras no sacar adelante los decretos de vivienda (PP, Vox y Junts votaron en contra), para este próximo 29 de noviembre.

"Imitar a Donald Trump, que es un tipo que intentó asaltar el Capitolio y no aceptar los resultados electorales de la principal democracia del mundo, es de alto riesgo", reaccionaba Antonio García Ferreras tras ver un extracto de estas declaraciones y después de que Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, cargase también contra las palabras de estos dirigentes y animase a todo el mundo a votar en estas elecciones.

Desde este mismo martes, por cierto, se puede solicitar el voto por correo para votar en las elecciones del 29N, hasta el próximo 19 de noviembre inclusive. Se puede hacer por vía telemática o en una oficina de Correos.

Desde la Cadena SER, Borja Sémper, portavoz del partido, aseguraba, no obstante, que el sistema electoral español es "garantista". Igualmente, lo decía también este mismo martes en una entrevista en Al Rojo Vivo.

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