La directora de Operaciones de Correos responde a Ayuso tras sembrar la duda sobre el voto por correo: "Envíos precintados y con vigilancia"

Olga García explica para Más Vale Tarde cómo se controla el voto por correo desde que el elector lo solicita hasta que vota y asegura que "cae por su propio peso que sea fácil de manipular en ninguno de los puntos de la cadena logística".

A Isabel Díaz Ayuso apenas le hicieron falta unas horas desde el anuncio de Pedro Sánchez del adelanto electoral para poner el foco sobre el voto por correo y alimentar las dudas en torno al proceso electoral. Más Vale Tarde ha hablado con Olga García, directora de Operaciones de Correos, quien asegura que, ante las acusaciones de Ayuso, desde la compañía prefieren "centrarse en hacer bien el trabajo".

"El proceso electoral es un proceso complejo que empieza justo hoy, desde hoy ya se puede acercar a una oficina de Correos a solicitar el voto", explica García. Para hacerlo, el elector tiene que presentar el DNI. "En todas, en las tres etapas, se verifica que el elector es la persona que ha solicitado el voto y, después, finalmente, que vota", detalla la directora de Operaciones.

García también ha querido explicar cómo se garantiza la seguridad del proceso: "Lo que intentamos es, de forma pedagógica, explicar cómo es el proceso, donde seguramente intervengan más de 40.000 personas. Los envíos van cerrados y trazados, y sabemos en cada momento dónde están, balizados en contenedores distintos y precintados para que no haya posibilidad de manipulación y con vigilancia 24/7". "Creo que cae por su propio peso que sea fácil de manipular en ninguno de los puntos de la cadena logística", asegura Olga García.

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