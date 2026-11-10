Así van las encuestas y sondeos para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026

Si en la primera encuesta electoral de SW Demoscopia para las elecciones generales del 29 de noviembre el PP estaba sólo un punto por delante del PSOE, en su segundo sondeo, publicado en el marco de su 'tracking' diario, el Partido Popular amplía su ventaja por delante de los socialistas. Los 'populares' obtendrían un 30,8% de los votos el 29N, dos puntos por delante del PSOE, mientras que Vox se quedaría como tercera fuerza política, con un 17,2% de los votos.

La derecha suma para gobernar: PP y Vox mantienen una sólida mayoría absoluta, según las encuestas para el 29N

A tres semanas para que se abran las urnas en España, el bloque de la derecha se mantiene fuerte e inalterable. Todas las encuestas realizadas por distintos medios de comunicación no solo dan ganador al líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, también apuntan a que gracias a la suma del PP, Vox y UPN, la derecha podría gobernar con una clara mayoría absoluta.

Según la última encuesta de 40dB. para 'El País' y la Cadena SER', el PP sería el partido más votado con 129 diputados -aunque perdería 8 diputados-, seguido del PSOE con 119 escaños -que tan solo perdería 3-. Además, Vox aumentaría 5,6 puntos respecto a 2023 y casi duplicaría su número de escaños, al pasar de 33 a 61. Frente Amplio obtendría 10 diputados. En este caso, el bloque de la derecha obtendría 190 diputados.