Wyoming responde rotundo a Ayuso: "Los dictadores no tienen la manía de convocar elecciones"

Tras el adelanto electoral de Pedro Sánchez, El Gran Wyoming recuerda a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que "los dictadores no tienen la manía de convocar elecciones"

Las acampadas por la vivienda se mantienen en las principales ciudades de España tras un fin de semana de movilizaciones históricas en las que millones de personas salieron a manifestarse contra la especulación y exigiendo que la vivienda sea un derecho, la convocatoria de elecciones no parece que vaya a modificar la hoja de ruta de los acampanados. Además, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la petición del Gobierno de Ayuso de desalojar la acampada en la Puerta del Sol. El Gran Wyoming destaca que en la acampada "hay hasta profesores universitarios dando clase": "Eso, más que una acampada, es un centro de alto rendimiento de activistas".

Por otro lado, el Sindicato de Inquilinas aspira a convocar una huelga general, a la que se han sumado UGT y Comisiones Obreras. "El horizonte está marcado y es una huelga general", ha afirmado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, que ha asegurado que "lo que ha aprendido el pueblo estos días es que la huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo gobierne quien gobierne".

El Gran Wyoming destaca que hacer la huelga en noviembre "es un mes muy adecuado porque justo el 20 de noviembre se conmemora uno de los mayores desahucios de la historia, el de Franco después de estar en el poder 40 años". "Ya le digo, señora Ayuso, que los dictadores no tienen la manía de convocar elecciones", responde tajante El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde Sandra Sabatés destaca que el apoyo a una huelga general "parece ser mayoritario" entre los españoles.

"Hay encuestas que aseguran que un 73% de los españoles y más de un 60% de los votantes de PP y Vox ve con buenos ojos un paro general como el que se pide", destaca la periodista, que explica que, sin embargo, Ayuso "parece no tener esto en cuenta y sigue con su cruzada particular contra los organizadores de la acampada en Sol". Y es que la presidenta madrileña ha criticado que "como toda campaña que tiene ese tinte comunista, bajo una noble lucha, se pretende que se pongan al frente de estas protestas personas que no han pagado impuestos en su vida ni han estudiado ni sabe lo que cuesta la vida".

"Esta lo sabe todo", contesta irónico El Gran Wyoming, que responde tajante a Ayuso: "Lo de que no han estudiado... la gente que está ahí entiende conceptos tan básicos como que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, cosa que a usted le cuesta". "Respecto a que no saben lo que cuesta las cosas, puede enseñarles usted cómo conseguir por la cara un ático en Chamberí", concluye Wyoming a Ayuso.

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