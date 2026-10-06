Tesh Sidi revela cuándo habrá candidato en el Frente Amplio: "Nos hemos dado 48 horas, es urgente ya una figura que pueda capitalizar toda la campaña"

Tras convocar el presidente del Gobierno elecciones generales para este próximo 29 de noviembre, el Frente Amplio se encuentra buscando candidato. Sin embargo, esto parece que acabará más pronto que tarde, en solo 48 horas. En este vídeo, lo explica la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi.

El Frente Amplio que sucede a Sumar como confluencia de partidos de izquierda todavía no tiene candidato para las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, tras no salir adelante los decretos de vivienda, por el voto en contra de Junts, PP y Vox, adelantaba la convocatoria electoral y pilló a la izquierda a la izquierda del PSOE sin candidato. Tampoco saben aún si Podemos se unirá a este frente de izquierdas.

Ada Colau ha informado de que le han propuesto ser la candidata y liderar este Frente Amplio pero aún no ha confirmado la decisión que ha tomado. Igualmente, la exalcaldesa de Barcelona ha pedido al Frente Amplio y a Podemos que se "encierren en una habitación" sin vetos cruzados hasta que lleguen a un pacto para presentarse en coalición a las elecciones del 29 de noviembre.

Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, despeja en Al Rojo Vivo todas estas dudas. "¿Cuándo tienen decidido dar a conocer el nombre de la nueva candidata o candidato?", pregunta Antonio García Ferreras.

"Desde Más Madrid nos hemos dado al Frente Amplio unas 48 horas, porque creemos que es urgente ya una figura que pueda capitalizar toda la campaña electoral", responde Sid, aunque matiza: "Sí que creemos que es posible tanto en Madrid, en Cataluña, como en toda España, tener personas referentes en ese territorio, personas conocidas en el territorio, que puedan encabezar esas listas y desde luego creo que Ada Colau en Cataluña puede ser una gran referente para los y las catalanas".

Igualmente, desde Madrid, "Más Madrid es la referencia territorial y es un partido que lleva currando durante toda esta legislatura y desde las pasadas autonómicas el liderazgo en Madrid para arrebatarle el Gobierno a la señora Díaz Ayuso y con el anhelo, obviamente, también de gobernar el Gobierno de España", añade Sidi.

En cuanto a si le han ofrecido o no a Colau liderar el Frente Amplio, Sidi explica que desde su partido, desde Más Madrid, han propuesto que una de las grandes líderes y que puede hacerse cargo también de todo el legado del Gobierno progresista, era Mónica García, pero "estábamos abiertas a candidaturas y a personas que puedan movilizar, lo que necesitamos son personas para capitalizar el voto, pero sobre todo en los territorios".

"Nosotras creo que rechazamos contundentemente la hiperpersonalización de los candidatos a la presidencia del Gobierno y creemos en un modelo territorial donde haya referentes en los territorios", defiende Sidi.

De este modo, señala que "Ada Colau es muy buena referente para Cataluña, Mónica García en Madrid, el señor Maíllo en Andalucía y tenemos que buscar liderazgos en Extremadura, en Aragón y en todos los partidos territoriales que están trabajando desde los territorios", porque esa "es la figura a la que representa al pueblo extremeño, al pueblo catalán, al pueblo madrileño, al andaluz y a todo el resto del Estado", concluye Sidi.

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