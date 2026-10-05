UGT y CCOO acuerdan la convocatoria de una huelga general por la vivienda y el conflicto de rentas este otoño

Los detalles La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha celebrado que "los dos sindicatos con más afiliación (...) se hayan puesto al lado" del movimiento, añadiendo que "aún tienen que sumarse muchos sindicatos y movimientos sociales".

UGT y CCOO han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño, centrada en el conflicto de rentas y las movilizaciones por la vivienda. Aún sin fecha definitiva, se coordinará con organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas, buscando movilizar a trabajadores por el derecho a la vivienda y salarios dignos. Este paso sigue al rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso. La huelga interpela a administraciones y empresas para garantizar el acceso a la vivienda. Las propuestas incluyen un pacto social, un parque de vivienda protegida y limitar precios de alquiler. Los sindicatos llaman a sumarse a la movilización y negociación colectiva.

UGT y CCOO han acordado este lunes la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño. Los sindicatos incorporan el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda, ya que los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación.

Aún no se ha acordado la fecha definitiva, que se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general "por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla", indican en un comunicado conjunto.

Con este acuerdo, que ahora tendrá que ser ratificado por sus máximos órganos de dirección, las organizaciones sindicales dan así el paso que adelantaban el pasado viernes, tras el rechazo de los dos decretos de la vivienda por parte del Congreso.

UGT y CCOO anunciaron en ese momento que reunirían a sus órganos de dirección para decidir cómo incorporar el mundo del trabajo a la movilización, en unidad de acción sindical y en confluencia con los movimientos sociales, vecinales y de inquilinas e inquilinos.

Según explican, las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda y la respuesta "debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen". Así, la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales "que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda", remarcan UGT y CCOO.

Las propuestas sindicales se enmarcaban en la propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluía cláusulas de revisión salarial (con incrementos entre el 4% y el 7%) y cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, así como en la Propuesta Sindical Unitaria impulsada por ambos sindicatos.

El comunicado explica que esta propuesta recoge un decálogo por el derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña -en los centros de trabajo y en la calle- y a secundar la huelga general, además de que insisten en que van a seguir en la movilización y en la negociación colectiva "hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad".

El Sindicato de Inquilinas celebra su apoyo

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha celebrado este lunes que "los dos sindicatos con más afiliación de nuestro Estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva diez días en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna".

Ha afirmado que "aún tienen que sumarse muchos sindicatos y movimientos sociales", asegurando que "no vamos a dejar de trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la vivienda".

"A finales de semana podremos anunciar la fecha, las reivindicaciones, el proceso organizativo y el calendario de movilizaciones para que sea una huelga verdaderamente masiva que pueda paralizar el país y lograr nuestras reivindicaciones", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido