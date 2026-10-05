Las diferencias de opiniones sobre el adelanto electoral entre un municipio gobernado por el PSOE y uno por el PP

Más Vale Tarde ha acudido a Fuenlabrada y Boadilla del Monte, localidades madrileñas gobernadas por PSOE y PP respectivamente, y ante las mismas preguntas las respuestas son muy diferentes.

El adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez tiene una valoración diferente dependiendo de a quién preguntes. Por ello, Más Vale Tarde ha hecho el ejercicio de acudir a dos localidades madrileñas diferentes, Fuenlabrada gobernada por el PSOE y Boadilla del Monte por el PP, y se le han hecho las mismas preguntas: qué les parece el adelanto electoral, si les parece un movimiento inteligente y si les parece que es realmente un movimiento.

En el caso de los habitantes de Fuenlabrada, donde los socialistas gobiernan con mayoría absoluta, consideran que Sánchez no tenía otra opción que convocar elecciones: "Es que no le ha quedado otra, el pobre. Le han tirado los dos decretos. La derechita cobarde es lo que han hecho".

"Tenían que hacerlo porque eso ha sido un acoso y derribo desde el principio. Ya han tenido que convocar elecciones a la fuerza porque no les dejan hacer nada completamente", valoraban otros dos vecinos. "Se han echado en contra de él, pues él ha aprovechado lo de la vivienda, que es a favor suya. Tampoco creo que sea tonto el hombre", añadía otra vecina. Ahora bien, no hay mucha positividad respecto a los resultados electorales: "Los votantes de izquierda lo que hacen es, pues estamos hundidos pensando en lo peor, ¿vale?".

Unas respuestas opuestas a las que hemos obtenido en Boadilla del Monte, donde gobierna el Partido Popular y Vox es segunda fuerza. "Tenía que haber sido incluso antes porque ya está bien de corrupción y de vergüenza ajena que nos da tener este pedazo de sinvergüenza que tenemos", decía una vecina. "Tendría que haber sido mucho antes. Hombre, por la décima parte cayó Rajoy", apunta otro.

Respecto a si es el momento adecuado hay disparidad de opiniones, pero la mayoría destacan que es una estrategia por parte de Sánchez: "El país está desmadrado y habrá que hacer que la gente decida lo que tiene que pasar". "Le puede venir mejor, pero que complicado está", comenta otro vecino.

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