Guerra Rusia-Ucrania en directo | Pekín confirma una reunión entre Xi Jin Ping, Donald Trump y Putin esta semana en China

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Entretanto, Estonia ha confirmado que cerrará, a partir del 1 de diciembre, su frontera con Rusia al considerar que Moscú no está minimizando su guerra híbrida en Europa. "Debemos estar preparados para recudir riesgos"
🔴Estonia anuncia el cierre de su frontera con Rusia a partir del 1 de diciembre
El primer ministro estonio, Kristen Michal, ha ordenado al ministro del Interior, Igor Taro, organizar las medidas necesarias para el cierre de la frontera del país con Rusia a partir del 1 de diciembre en respuesta a un intento de sabotaje contra la militar estonia Threod que Estonia atribuye a Moscú. "Si Rusia continúa con sus operaciones híbridas en Estonia y sabemos que los servicios secretos rusos utilizan los pasos fronterizos para influir en la población, debemos estar preparados para reducir nuestros riesgos", ha afirmado Michal, según recoge la prensa estonia.
"Cerrar la frontera disminuiría la amenaza para el pueblo estonio y enviaría un mensaje claro de que atacar la industria de defensa y las capacidades de defensa de Estonia es inaceptable", ha añadido. Por su parte, Taro ha explicado que "Estonia ya ha restringido significativamente el tráfico hacia y desde Rusia en nuestros pasos fronterizos", pero ahora lo que se plantea es un "cierre total del tráfico peatonal y vehicular".
Zelenski asegura que Ucrania ha inutilizado más de la mitad de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que los ataques ucranianos han inutilizado ya "más del 55%" de la capacidad de refinado de Rusia. "Es nuestra justificada respuesta al rechazo de Rusia a desescalar y a sus ataques sobre nuestra infraestructura energética", ha explicado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario. Además, Zelenski ha destacado que Rusia "ha sufrido más de 50.000 bajas" entre muertos y heridos, durante el mes de octubre como consecuencia directa del conflicto bélico, una cifra que "será también igual de alta en noviembre".