El PP desautoriza a Ayuso tras alentar el fantasma del 'pucherazo': "El sistema es garantista, que los españoles voten en persona y por correo"

El contexto Tanto Ayuso como Abascal han querido trasladar a los ciudadanos que el sistema electoral, por el cual precisamente han sido elegidos para representar a los españoles, está amañado.

Isabel Díaz Ayuso reaccionó rápidamente tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, sugiriendo que el sistema electoral está amañado y aconsejando no votar por correo. Santiago Abascal de Vox se unió a esta crítica. Sin embargo, Borja Sémper, portavoz del PP, defendió que el sistema es garantista y pidió a los ciudadanos votar tanto en urna como por correo, promoviendo una participación masiva para el Partido Popular. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, expresó sus dudas sobre el voto por correo, pero instó a la gente a participar en las elecciones de la manera que prefieran.

A Isabel Díaz Ayuso tan solo le faltaron varias horas para alentar el fantasma del 'pucherazo' tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba elecciones generales y las convocaba para el próximo 29 de noviembre.

El mismo día en el que se conoció el adelanto electoral, Ayuso recomendó a la ciudadanía que "no vote por correo". Es más, la presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Sánchez de "mentir nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".

En la misma línea se mostró el líder de Vox, Santiago Abascal. Ambos han querido trasladar a los ciudadanos que el sistema electoral, por el cual precisamente han sido elegidos para representar a los españoles, está amañado.

"El sistema es garantista"

Al ser preguntado por estas declaraciones, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que entiende "que haya mucha gente que desconfíe de muchas cosas". "Hay gente que me para y me dice que tengamos cuidado, y es natural. Ayuso lo que hace es recoger ese sentir y dice que Sánchez es posible de todo", ha señalado Sémper para más tarde añadir que "el sistema es garantista" y "hay controles" contradiciendo de cierta manera a Ayuso.

De esta manera, el portavoz del Partido Popular ha pedido "que se vaya a votar en urna y correo". "Lo que queremos es que vayan a votar al PP masivamente por tierra mar y aire, en persona y por correo. Y que no se queden en casa. Que haya una ola de cambio en España. Queremos que nos voten porque tenemos una alternativa mejor a Sánchez. Ha llegado el tiempo para Feijóo", ha apuntado.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido que ella es de León y vota presencial. Así, Muñoz ha reconocido que "lo de ir a votar" le hace "ilusión" aunque ha dicho que entiende "que haya dudas de votar por correo". "Creo que es normal viendo cómo se comporta Pedro Sánchez o los que han estado al frente de Correos", ha comentado.

Aun así, a pesar de las "dudas" que menciona Muñoz, la portavoz de los 'populares' en el Congreso ha pedido a la gente que vote y "que nadie se quede en casa", pero que "cada uno lo haga como considere".

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