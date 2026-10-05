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por una huelga general

Cargas policiales y contenedores incendiados en la manifestación por la vivienda en Barcelona

Los detalles La Guardia Urbana ha cifrado la participación en esta manifestación en 20.000 personas, mientras que los organizadores han elevado la cifra de participantes a 120.000.

Cargas policiales y contenedores incendiados en la manifestación por la vivienda en Barcelona Cargas policiales y contenedores incendiados en la manifestación por la vivienda en BarcelonalaSexta

Miles de personas se han manifestado por las calles de Barcelona este lunes para reclamar una huelga general como medida de presión a la clase política ante la crisis de la vivienda, un parón que los sindicatos de vivienda quieren que sea este noviembre, en el mismo mes de las elecciones.

Durante las protestas, sin embargo, la Policía ha cargado contra los manifestantes y se han producido varios altercados. Entre ellos, se ha prendido fuego a mobiliario urbano como contenedores.

La Guardia Urbana ha cifrado la participación en esta manifestación en 20.000 personas, mientras que los organizadores han elevado la cifra de participantes a 120.000. La manifestación, que ha arrancado en la plaza Urquinaona, estaba convocada para el pasado sábado, pero la alerta roja por fuertes lluvias desplazó la movilización hasta este lunes por la tarde, un día que aún ha sido lluvioso en Barcelona pero solo por la mañana.

El recorrido de la manifestación ha variado respecto al itinerario previsto inicialmente, y ha transcurrido por la Ronda de Sant Pere, Arc de Triomf, Paseo Sant Joan y Plaza Tetuán para terminar finalmente en la confluencia del Paseo de Gràcia con la Gran Vía.

De esta forma, la protesta ha coincidido con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre tras el fracaso en la tramitación de los decretos de vivienda la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

*Noticia en ampliación.

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