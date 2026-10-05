Alberto Garzón califica la decisión de Sánchez de adelantar elecciones como "inteligente": "Es una convocatoria a la ofensiva"

El que fuera ministro de Consumo analiza en Al Rojo Vivo el adelanto electoral que ha anunciado el presidente del Gobierno para este próximo 29 de noviembre. ¿Puede la izquierda remontar las encuestas y revalidar el Gobierno de coalición progresista?

Alberto Garzón, ministro de Consumo en la anterior legislatura de Pedro Sánchez, desde 2020 hasta 2023, afirma que la decisión del presidente del Gobierno de convocar elecciones anticipadas es "una decisión muy inteligente": "Igual que Zapatero en el 2011, después de precisamente una acampada, convocó a las elecciones a la defensiva, sabiendo que las perdía, esta es una convocatoria a la ofensiva", argumenta el político.

Esto es, "esta es una convocatoria que se realiza en el marco de debate que interesa a la izquierda, cuestiones sociales, en el que es competitiva y es un marco que es incómodo para la derecha, que prefiere seguir hablando de otras cuestiones". Por ende, "si hay una remota posibilidad de que el Gobierno de coalición se revalide es por este canal", añade contundente el exministro.

Así, "la izquierda en general, y Pedro Sánchez muy en particular, con esta convocatoria de elecciones en este momento lo que está diciendo es 'hay opciones de resistir' y 'hay opciones realmente de no tirar la toalla' y creo que es verosímil y es probable porque es un canal y un marco donde la izquierda es muy competitiva", afirma Garzón, porque "la izquierda va a hacer que la vivienda sea un debate de campaña y es ahí donde es competitiva".

Y por último, el exministro ofrece unos datos que pueden dibujar el escenario de una posible remontada: "Si la izquierda del Frente Amplio consigue presentar una candidatura que pueda alcanzar el 10% o el 12% de los votos y el PSOE resiste, nos vamos a un escenario parecido al del 2023, donde todas las encuestas daban que ganaba la derecha y la extrema derecha y, sin embargo, tuvimos la revalidación del Gobierno de coalición progresista".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.