Una mujer muere apuñalada en Parla (Madrid) por un hombre con el que mantenía una relación

Los detalles Las asistencias del SUMMA sólo han podido confirmar el fallecimiento y ha puesto el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional, que ha detenido al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.

Una mujer de 47 años ha fallecido en Parla tras ser apuñalada por un hombre con quien tenía una relación, en un posible caso de violencia machista. El agresor alertó al 112, que acudió al lugar, encontrando a la víctima ya sin vida. La Policía Nacional ha detenido al sospechoso e investiga el caso. En situaciones de violencia de género, el Ministerio de Igualdad ofrece asistencia a través del número 016, que es gratuito y confidencial, y no deja rastro en la factura. Este servicio proporciona apoyo jurídico y psicosocial, y está disponible las 24 horas en 53 idiomas.

Una mujer de 47 años ha muerto este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en una vivienda del municipio madrileño de Parla a manos de un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación, suceso que la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista.

Fuentes policiales han informado a EFE de que fue el propio agresor quién ha avisado del crimen al 112. Emergencias 112 ha informado de que sobre las 22:10 horas ha recibido el aviso de la agresión, que se ha producido en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe, del municipio de Parla.

A su llegada, las asistencias sanitarias del SUMMA 112 han encontrado dentro del domicilio a una mujer de 47 años, con heridas incisas en cuello y en cara, ya fallecida. Las asistencias del SUMMA sólo han podido confirmar el fallecimiento y ha puesto el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional, que ha detenido al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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