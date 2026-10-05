Iñaki López, sobre el adelanto electoral: "Nada útil iba a salir ya del hemiciclo salvo bilis, spray pimienta y frustración"

El presentador ha considerado "lógica" la decisión de adelantar los comicios dado el "evidente bloqueo parlamentario".

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes la convocatoria adelantada de elecciones para el próximo 29 de noviembre. Una decisión que Iñaki López considera "lógica" dado el "evidente bloqueo parlamentario". "Nada útil iba a salir ya del hemiciclo salvo bilis, spray pimienta y frustración", ha señalado en Más Vale Tarde.

Ahora bien, el presentador ha recordado que las encuestas siguen dando como favoritas a las derechas: "Salvo el siempre optimista Tezanos, todas las encuestas dan a la izquierda 14 puntos por debajo de las derechas. Con un PP que no acaba de despegar y una ultraderecha que cuanto menos habla, más sube. Ese es el secreto de Vox, mejor callar y parecer un partido sin ideas que hablar y despejar las dudas".

"Sánchez quiere capitalizar para esta campaña su mayor fracaso en ocho años: la vivienda. ¿Exceso de optimismo? Sánchez sabe que el actual estado de enfado puede ser su mejor baza. Aunque él sea uno de los culpables", ha añadido.

Respecto a Frente Amplio, Iñaki López ha explicado que este adelanto electoral le ha pillado "fiel a su estilo": "Atomizada, sin candidato, sin cuadros y con la intención de voto de Sumar y Podemos en mínimos históricos. Sólo tenemos un nombre: Frente Amplio. Pero con los mismos de antes. Como llamar 'cupcake' a la magdalena".

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