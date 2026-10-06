Maíllo asegura que "esta semana" se conocerá al candidato del Frente Amplio: "Todos los nombres que aparecen son formidables"

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida e integrante en el Frente Amplio, analiza el momento del partido de cara a las elecciones del 29N: candidatos, partidos que lo conforman... ¿Estará finalmente Podemos en el Frente Amplio? En el vídeo, al completo su entrevista.

El presidente del Gobierno anunciaba este lunes, 5 de octubre, que habrá elecciones generales el 29 de noviembre. Pedro Sánchez adelantaba así las elecciones generales después de que PP, Junts y Vox tumbasen los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, pero su izquierda no tenía (ni tiene de momento) candidato. Ada Colau y Mónica García son algunos de los nombres que suenan para liderar esta confluencia de izquierdas que es Frente Amplio.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida e integrante en el Frente Amplio, señala en Al Rojo Vivo que la convocatoria electoral no les pilló por sorpresa.

"El propio presidente del Gobierno, antes de convocarla, nos preguntó si estábamos preparados y todos nos dijimos que estábamos preparadísimos, porque lo estamos. Porque ya llevamos construido mucho en el Frente Amplio las cuatro organizaciones que llevamos más de un año trabajando juntas, porque vamos a tener candidatura y candidatos en esta semana", afirma Maíllo.

Pero sobre todo, asegura, lo que tenemos es proyecto político de para qué nos juntamos con un debate formidable del que nos sentimos muy orgullosos de haber tensado la cuerda para que se apruebe, que es de los reales decretos de vivienda y del problema de la vivienda.

Por ende, afirma contundente: "Tenemos proyecto, preferencias y prioridades y vamos a tener unas candidaturas formidables para las elecciones del 29 de noviembre". Y asegura, además, que este es el mejor momento para las elecciones.

"Lo es porque la indignación que provocó que las derechas tumbaran los reales decretos ha provocado una movilización sin la cual, además, es impensable que hubiéramos llegado tan lejos (...) Esa movilización es la que nos dio fuerza para negociar los reales decretos para que se aprobaran en el Consejo de Ministros y para que, aunque lo tumbaran en el Congreso, lo llevemos de nuevo para que la Diputación Permanente ratifique".

En cuanto a la "gran pregunta" de cuándo habrá candidato/a del Frente Amplio, Maíllo responde que "en los próximos días": "El día 17 de octubre no es la presentación del candidato o candidata, sino que el 17 es un acto con el candidato o candidata que ya está nombrado".

Pero recuerda: "Nosotros somos un proyecto de la izquierda en nuestro país que está conformado por gente muy informada, muy crítica, muy politizada y, por tanto, donde se relativiza mucho quién lo encarne"

Insiste, no obstante, en que lo va a encarnar una persona: "Va a haber mucha gente, cada una de las cuales va a atraer a un electorado que se va a identificar con uno u otro, pero lo importante es la voluntad popular de construir un 'frente amplio' que canalice todo ese punto de construcción de una esperanza para nuestro país", asegura Maíllo.

Así, defiende que desde las fuerzas de izquierdas tienen la "responsabilidad" de "acumular todas las fuerzas posibles bajo el Frente Amplio y que sea una candidatura atractiva en la que cada uno se identifique con un carril de bien candidatos o bien organizaciones políticas, pero que todos nos sintamos cómodos con unos elementos comunes y mínimos de transformación y de mejor vivir en el país".

¿Con Podemos o sin Podemos?

Por otro lado, en cuanto a las declaraciones de Ada Colau, de que le han ofrecido desde el Frente Amplio que sea la candidata, Maíllo ha asegurado que él no se lo ha pedido a nadie, pero "lo que sí es verdad es que todos los nombres que se plantean son gente valiosísima y por tanto haremos una propuesta sin lugar a dudas del análisis político y del momento histórico que vivimos".

"Los nombres que aparecen son formidables y maravillosos y yo creo que vamos a elegir lo mejor que tenemos y desde luego desde una visión también de coralidad donde cada persona puede identificarse con cualquiera, con Ada, con Mónica, conmigo mismo, con otra gente que vaya a formar parte de esta candidatura", añade Maíllo.

Y por último, la gran pregunta: ¿Estará Podemos o no estará en el Frente Amplio? El coordinador federal de Izquierda Unida no elude la pregunta y se muestra totalmente contundente.

"El Frente Amplio tiene que ser lo más amplio posible. Su naturaleza es abrazar todas las organizaciones. Estamos hablando también de Compromís, de Chunta, de Adelante Andalucía... Es decir, hay que interpelar al momento histórico que vivimos. Es que no podemos permitirnos el lujo de ir separados porque nadie me ha conseguido explicar que yendo separados vamos a tener más capacidad de parar a la derecha y a la extrema derecha".

Y es más: "Nadie me ha conseguido explicar aún que yendo separados vamos a tener más fuerza para desarrollar políticas que protejan a las 'Maricármenes' que hay en todo el país, a las familias que están angustiadas ante un desahucio, ante las parejas jóvenes que no pueden emanciparse y vivir fuera de su domicilio familiar...", añade Maíllo.

Porque, realmente, "esa encarnación de lo concreto tiene que tener una materialidad y eso lo hacemos si ofrecemos un proyecto común con unos mínimos, pero con una credibilidad en que vamos a ser relevantes en el próximo ciclo político". concluye Maíllo. Y remata contundente: "Será positivo todo aquello que sume para un proyecto amplio, común, diverso, reconocible en diferentes sensibilidades, pero con un solo estímulo y papeleta electoral".

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