Iván Redondo explica cómo puede el PSOE dar la vuelta a las encuestas: "El reto está en los 700.000 que votaron a Pedro y ahora están en PP y Vox"

Iván Redondo recuerda dos momentos de la política española donde las encuestas se equivocaron y asegura que en las próximas elecciones del 29 de noviembre también pueden "fallar perfectamente".

Las encuestas sitúan al bloque de izquierdas 14 puntos por debato de PP y Vox. Iván Redondo analiza estos resultados y recuerda dos momentos en los que las encuestas fallaron.

El primero, en 1993, cuando las encuestas decían que el PP iba a arrasar y acabó ganando el PSOE por un millón de votos. El segundo lo vivió en 2016 en laSexta, cuando se vaticinaba un sorpaso de Podemos al PSOE y "el samurái que meditaba en Sanxenxo, Mariano Rajoy Brey, acabó sorpasando a todos esa noche".

Redondo cree que en esta ocasión las casas de encuestas también pueden "fallar perfectamente": "Yo no he visto en todo el año 210 diputados del bloque de la derecha, han estado entre 190 y 186", comenta.

Un resultado que considera que "está fenomenal", si bien el PP ahora estaría en 130 escaños, mientras que el PSOE se sitúa a tres puntos, "que es el margen de error de las encuestas".

"Esto está en diez escaños y un penalti", afirma Redondo, que detalla zonas como Madrid, Sevilla, Barcelona o Málaga donde donde podría estar la pugna: "España siempre está mucho más empatada", comenta.

Respecto a Vox, indica que "está super fuerte" a raíz de Ceuta, mientras que la izquierda estaba "en un millón y medio de votos en abstención". De este modo, señala que el reto está en recuperar "los 700.000 electores que votaron a Pedro en 2023 y que en la encuestas están en PP y Vox".

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