El decreto de vivienda amplía hasta 2030 la prohibición de compra a los fondos buitre y los grandes tenedores

Los detalles De esta manera el Gobierno amplía en dos años la prohibición con este decreto, en el que tampoco podrán adquirir viviendas grandes tenedores de manera gratuita o por un valor inferior al 70% del de mercado.

Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de dos Reales Decretos-ley de vivienda, previamente rechazados por el Congreso. Aunque son casi idénticos a los anteriores, incluyen modificaciones como la extensión de dos años de la prohibición de compra a fondos buitre. Desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030, las entidades no podrán adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un valor "claramente inferior" a su tasación. Esta restricción afecta a grandes tenedores, prohibiéndoles comprar por debajo del 70% de su valor. La tasación será realizada por una sociedad homologada e independiente. Excepciones incluyen compras para el mercado social, atención sociosanitaria, colectivos vulnerables y protección de víctimas de violencia de género.

Pedro Sánchez ha anunciado este martes la aprobación de los dos Reales Decretos-ley de vivienda que fueron tumbados por el Congreso de los Diputados. Y, aunque en su mayoría son prácticamente idénticos a los presentados ante el Parlamento, se han producido pequeñas modificaciones como la ampliación de dos años de la prohibición de compra a fondos buitre.

Según ha podido saber laSexta, desde la entrada en vigor de este decreto, que pasarán a la Diputación Permanente, hasta el 31 de diciembre de 2030, las entidades no podrán adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un valor de tasación "claramente inferior" a su valor de tasación. Una prohibición que incluirá a los grandes tenedores, que tampoco los podrán comprar por debajo del 70% de su valor. Dicha tasación de mercado, tal y como se refleja en el nuevo decreto, será realizada "por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Banco de España independiente de las partes".

El texto especifica de manera más amplia a qué afectarán las limitaciones, que en este caso será tanto a viviendas en estado de uso como aquellas en edificios construidos sobre suelo de calificación residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad desde que dispongan de certificado de fin de obra.

Ahora bien, también hay una serie de excepciones recogidas en el mismo, que incluyen compras que se hagan por dicho valor para poner en el mercado social o asequible, que se destinen para personas que requieran atención sociosanitaria, para personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables por parte de entidades del tercer sector de acción social o para la protección de las víctimas de violencia de género.

Las medidas, desgranadas en cuatro bloques

Si bien hay las mencionadas modificaciones, los decretos siguen siendo en su mayoría los mismos que se presentaron en el Parlamento, los cuales están divididos en cuatro grandes bloques.

Facilitar el acceso al alquiler asequible y también a la compra vivienda de la gente, permitiendo a los inquilinos desgravarse lo que pagan del alquilen. Y dando un incentivo fiscal a los pequeños propietarios que alquilen su casa a precios asequibles. Una medida en la que se incluye además una novedad. La creación de una línea de financiación con 10.000 millones de euros gestionado por el ICO en el que se podrá acceder a un préstamo de 50.000 euros sin intereses para quienes quieran adquirir su primera vivienda. Una medida que "será intergeneracional", según Sánchez.

Medidas para crear más oferta de vivienda. 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de la vivienda, para acortar plazos. Además habrá 400 millones para ayudar a proveedores de vivienda social. También, la empresa pública 'Casa 47' va a adquirir miles de inmuebles de la seguridad social, que se destinarán a vivienda y aumentar la oferta para la clase media, los trabajadores y los jóvenes.

Medidas para "dar tranquilidad y estabilidad" a la gente. Se incluye entre las medidas la prórroga de contratos de alquiler dos años a quienes están al corriente de pago y la limitación a las subidas del alquiler. Un segundo decreto también establecerá la prórroga automática de los alquileres cuando venzan, salvaguardando determinadas causas (como la necesidad del propietario de recuperar la vivienda para sí mismo o para sus hijos). Pero la entrada en vigor de este segundo decreto no sería inmediata, sino que estará condicionada a su convalidación en la Diputación Permanente.

Además, se protegerá a las personas vulnerables sin alternativa habitacional, "sin que ese esfuerzo recaiga los sobre pequeños propietarios" a los que según Sánchez protegerán "con garantías adicionales".

En concreto, para proteger al inquilino se regula la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de vivienda que deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda, el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal, así como la condición de gran tenedor del arrendador, cuando proceda.

Y para proteger a los pequeños propietarios se mantiene el marco regulatorio en materia de desahucios como en el anterior texto, y se incorpora el pago, por parte de las administraciones, de posibles costas procesales e intereses moratorios en su caso.

Medidas para combatir la especulación. Se regulará el alquiler de temporada y de habitaciones. Se limitará la compra de vivienda por parte de fondos buitre, vinculando beneficios fiscales al alquiler asequible y obligando a los pisos turísticos a tributar "como lo que son: un negocio", ha sentenciado el presidente.

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