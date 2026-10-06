Aznar cree que si Pedro Sánchez gobierna de nuevo peligrarán la monarquía y la unidad de España

El expresidente ha asegurado que las del próximo 29N serán unas elecciones "de carácter constituyente", como lleva pronosticando años.

El expresidente José María Aznar ha calificado las elecciones del 29 de noviembre como las más cruciales desde la Transición, advirtiendo que un nuevo mandato de Pedro Sánchez pondría en riesgo la Constitución, la unidad de España y la monarquía. Durante unas jornadas en Sevilla, Aznar criticó que Sánchez busca dar un carácter constituyente a las elecciones, lo que amenaza el sistema constitucional actual. Además, expresó su preocupación por la posible alteración del censo electoral. Aznar también criticó la 'ley de nietos' y la huelga general convocada por los sindicatos, tildándola de "políticamente delirante". En cuanto a la crisis de vivienda, destacó la necesidad de más construcción y criticó la percepción negativa hacia los propietarios. Finalmente, acusó a Sánchez de "comprar el Gobierno con una amnistía" tras el referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que las elecciones generales del 29 de noviembre son "las más importantes" desde la Transición y que si quien las convoca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobierna de nuevo, peligran la Constitución, la unidad de España y la monarquía constitucional.

Aznar, en una de las mesas de las jornadas '1936: La guerra que perdimos todos' celebrada en Sevilla, ha explicado que las elecciones del 29N no son por la alternancia en el Gobierno sino que quien las convoca "le quiere dar un carácter constituyente" y si el Ejecutivo actual de coalición puede gobernar está en peligro "el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, la unidad que hemos conocido y la monarquía parlamentaria".

El expresidente ha explicado que Sánchez es capaz "de alterar el censo electoral" y que eso lleve a una alteración del proceso democrático y ha advertido de que un posible gobierno de coalición cambia "mucho" si el PP marca una gran ventaja en número de diputados a Vox.

Dentro de ese posible Gobierno tras el 29N, si el presidente es Alberto Núñez Feijóo tiene por delante una amplia tarea de "reconstrucción" de España, ha añadido.

Aznar también ha criticado la conocida como 'ley de nietos', de la que se ha mostrado sorprendido porque le da la nacionalidad al "bisnieto de un señor" que se fue de España y, por eso, "se le da derecho a voto".

El expresidente del Gobierno ha advertido, ya en la temática del encuentro, contra quienes se sienten "herederos" de la Guerra Civil porque "una cosa es que la guerra sea parte de nuestra historia y otra cosa es que nosotros seamos parte de la guerra, que no fuimos", cuestión que ve sin sentido porque los abuelos e hijos ya se perdonaron, pero ahora los nietos no.

Reclama más construcción de vivienda

Sobre la huelga general que los sindicatos UGT y CCOO han anunciado este lunes, el expresidente del Gobierno se ha mostrado sorprendido -"¡Lo que nos faltaba por ver!"- porque se trata, ha explicado, de una movilización "contra la oposición".

El que los sindicatos llamen a un paro general contra la alternativa al Gobierno "es una cosa políticamente delirante" que apunta a que las organizaciones sindicales "han perdido el sentido de la orientación", ha valorado.

La crisis de vivienda que está detrás de esa convocatoria, ha añadido Aznar, es "un problema de ahora" porque "hace 15 o 20 años no lo era" ya que, a su juicio, antes sí se construía vivienda y ahora ya no, algo que se soluciona con más suelo y más construcción de casas.

El expresidente ha afeado a quien considera al propietario o "a quien tenga una propiedad" como un "ladrón" porque ponga su vivienda en alquiler y ha señalado que cuando él era presidente del Gobierno, en 2001, "el número de propietarios era el 82%" cuando hoy es del 76%: "¿Son todos unos bandidos? No, habrá caseros buenos y malos y buenos inquilinos".

Aznar, que ha abogado por la búsqueda de puntos en común en la sociedad, ha señalado que "en octubre de 2017 hubo en España un golpe de Estado" en referencia al 1 de octubre en Cataluña, y ha acusado a Pedro Sánchez de "comprar el Gobierno con una amnistía" a quienes promovieron ese "golpe".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido