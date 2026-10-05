La vivienda, la baza electoral y el balón de oxígeno que le podría dar una oportunidad a Sánchez en las urnas

Los detalles La vivienda es la pieza clave, la movilización que le faltaba a la izquierda. Pero no es una carta segura porque la inacción del Gobierno es parte de la mecha que ha encendido las calles y la mitad de los españoles creen que es el Ejecutivo el principal responsable de la situación.

Pedro Sánchez ha convocado elecciones con la esperanza de capitalizar el malestar social, especialmente tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda. Toni Aira, experto en Comunicación Política, considera que el adelanto electoral es una oportunidad para el Gobierno, aunque la vivienda sigue siendo un tema polémico. La derecha, liderada por Alberto Núñez Feijóo, también busca aprovechar esta cuestión, calificándola como el gran fracaso del actual Ejecutivo. Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas, indica que, aunque algunos votantes han cambiado de bloque, una campaña intensa podría beneficiar al ámbito de la izquierda. Además, la posible huelga general podría influir en la narrativa electoral.

Pedro Sánchez quiere subirse a la ola de la movilización. Este lunes convoca elecciones confiando en que puede llevar el malestar a su terreno. Lleva días tratando de hacerlo.

"Hagan lo correcto porque creo que si no la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan", aseguró el presidente del Gobierno el viernes tras la derrota parlamentaria a los dos reales decretos leyes sobre vivienda que tumbó Junts.

El profesor Comunicación Política UPF-BSM, Toni Aira, señala que el adelanto electoral es "un balón de oxigeno, la pelota vuelve a estar en juego como parecía que no lo estaba hasta hace cuatro días".

Porque la vivienda es la pieza clave, esa movilización que le faltaba a la izquierda. Pero no es una carta segura porque la inacción del Gobierno es parte de la mecha que ha encendido las calles y la mitad de los españoles creen que es el Ejecutivo el principal responsable de la situación.

Así que la derecha también quiere librar esa batalla. De hecho, según ha indicado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "la vivienda ha sido el gran fracaso de este Gobierno y tiene que ser el éxito del gobierno siguiente".

Aun así quien probablemente absorba este impacto es el bloque de la izquierda. Muchos votantes del Partido Socialista han desplazado su voto pero quizás el bloque de la izquierda acabe beneficiándose. El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III Pablo Simón sostiene que "hay una parte del electorado que ya ha cambiado de bloque y es poco probable que retorne por la cuestión de la vivienda". "Pero si tú haces una campaña eléctrica es posible que, aunque no lo capitalices tú, sí lo pueda hacer alguien en el ámbito de la izquierda", ha explicado.

Porque otro activo para la campaña del PSOE es que haya huelga general, tal y como ha anunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas este lunes. Aunque una huelga en campaña afecta claramente a quien Gobierna.

"Eso se da en un clima en el cual los manifestantes identifican la derecha como un elemento de retroceso, ahí Pedro Sánchez y su gobierno tiene de nuevo una oportunidad", apunta Toni Aira. Dicen los expertos que quizás el Gobierno pueda hacerse con la narrativa.

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