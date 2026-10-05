Ayuso agita ya el fantasma del 'pucherazo' para las elecciones del 29N: "Recomiendo a todo el mundo que no vote por correo"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a denominar a Sánchez como "un cáncer que lo ha carcomido todo", el presidente "más amoral" que ha tenido España y una "maldición" que no ha promovido "ni una sola política de Estado a la altura de los tiempos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, afirmando que "se va porque ya no puede más" y que no puede continuar "con esta farsa". En un evento de Nueva Economía Fórum, Ayuso destacó que se presenta una "gran oportunidad" para desalojar del poder a lo que considera una "maquinaria totalitaria". Criticó a Sánchez por intentar "victimizarse" y no reconocer su incapacidad para continuar. Ayuso calificó su mandato de "maldición", acusándolo de no implementar políticas de Estado necesarias en un momento crítico para España. Reiteró que su gestión ha sido un "cáncer" para el país, afectando su estructura y seguridad. Ayuso enfatizó la importancia de luchar por la democracia y la separación de poderes, cuestionando el carácter democrático de Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que "se va porque ya no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo".

"Esto es otra vez una vieja batalla entre comunismo o libertad y se va a librar ahora en las urnas. Y, por tanto, estamos preparados. No solo estamos preparados, es que ya sabemos de qué va toda esta gran farsa", asegura.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, minutos después del anuncio de Sánchez, Ayuso ha subrayado que "se abre la gran oportunidad" para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

La dirigente del PP ha opinado que, en su declaración institucional donde ha anunciado el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, Sánchez se ha intentado "victimizar" y "ha mentido nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo", llegando a recomendar a la ciudadanía que "no vote por correo", agitando el fantasma del 'pucherazo'.

"Pero también lo que nos ocurre con este presidente se llama maldición, básicamente. Porque en este momento en el que España necesita reformas estructurales, que necesita reforzar sus fronteras, su seguridad ante amenazas globales, ante el terrorismo yihadista, ante los ataques rusos a suelo europeo, ante el envejecimiento de la población, ante el descontrol migratorio africano, ahora nos ha tocado el presidente más amoral que ha pasado por nuestro país, que jamás ha puesto en marcha una sola política de Estado a la altura de los tiempos, a la altura de una España que no la quiere ni unida ni la quiere fuerte", opina Ayuso.

Díaz Ayuso ha afirmado que Sánchez ha sido "un cáncer que lo ha carcomido todo", el presidente "más amoral" que ha tenido España y, en definitiva, una "maldición", pues no ha promovido "ni una sola política de Estado a la altura de los tiempos" en un momento en el que España "necesita reformas estructurales".

"Qué pena lo que ha soportado España hasta aquí, qué pena el daño atroz que nos han hecho y qué consecuencias devastadoras todavía van a dejar. Porque hay tanto desacato hacia nuestro Poder Judicial, hacia el decoro institucional, hacia todo lo construido en décadas. Por tanto, es el momento de dar esta batalla con más ganas que nunca, que es precisamente lo que le quieren quitar a la gente. Qué daño tan difícil de recuperar y qué daño tenemos todos aquí por delante. Desde luego, nosotros vamos a estar aquí para dar nuestra mejor versión una vez más, para recordar que sin separación de poderes no hay democracia. Me preguntaban a la entrada: '¿No decía usted que Sánchez era un dictador o si iba a convocar?'. Hombre, solo faltaba. También Maduro convoca elecciones. ¿Estamos en democracia? Claro. La pregunta es si es Sánchez el democrático. Y sabemos que no", ha añadido.

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