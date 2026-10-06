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Dice que si gana Sánchez habrá República

"No sabía que Aznar estaba haciendo campaña a favor de Sánchez": las redes reaccionan a los mensajes 'apocalípticos' del expresidente

Aznar ya está en modo precampaña y ha sacado todo su repertorio para decir que, si gana Sánchez, nos encaminamos a la República y el fin de la Constitución y la unidad de España. Las redes han reaccionado con ironía.

Aznar ya está en modo precampaña y ha sacado todo su repertorio para decir que, si gana Sánchez, nos encaminamos a la República y el fin de la Constitución y la unidad de España. Las redes han reaccionado con ironía.

José María Aznar ya ha entrado en la precampaña electoral y lo ha hecho para decir que si Pedro Sánchez gana el próximo 29 de noviembre se acabará la monarquía, la Constitución, la unidad de España, la estabilidad y la convivencia.

De hecho, el expresidente afirmaba que si el PSOE consigue una mayoría parlamentaria, estaríamos encaminados hacia la República. Una afirmación ante la que las redes han reaccionado con ironía afirmando que Aznar le estaría haciendo la campaña al PSOE.

"Entre Milei y Aznar le van a hacer la campaña al PSOE", "No sabía que Aznar estaba haciendo campaña a favor de Sánchez" o "Aznar, no digas esas cosas que me ilusiono" son algunos de los mensajes que se podían leer en las redes.

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