Sémper califica la huelga general de una "movilización política": "Los dirigentes sindicales se han caído de la cama ocho años después"

¿Qué ha dicho? El portavoz del PP ha confesado que cree que los dirigentes sindicales hacen "un flaco favor" al movimiento sindical con esta huelga, señalando que lo que están haciendo es "desprestigiarlo".

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha criticado la huelga general promovida por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por otros sindicatos, calificándola de "movilización política" en plena campaña electoral. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Sémper señaló que los sindicatos no se han movilizado en ocho años y ahora parecen intentar "salvar al soldado Sánchez". Afirmó que esta acción desprestigia al movimiento sindical y daña las reivindicaciones laborales. Sémper considera que la intencionalidad política es evidente. Por otro lado, Unai Sordo defendió la legalidad de la huelga, argumentando que responde a factores sociales y laborales.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha calificado de "movilización política" la huelga general impulsada por el Sindicado de Inquilinas y respaldada por los sindicatos para noviembre. En una entrevista en Al Rojo Vivo, ha destacado que cree que esta es una conclusión "a la que podemos llegar todos".

"Durante ocho años los sindicatos no se han movilizado por ninguno de los problemas que aquejan a los trabajadores y a los españoles. Lo van a hacer ahora en plena campaña electoral, salvando al soldado Sánchez o intentándolo", ha indicado.

Sémper ha confesado que cree que los dirigentes sindicales hacen "un flaco favor" al movimiento sindical, señalando que considera que lo que están haciendo es "desprestigiarlo". "Con esa utilización política hacen daño a las reivindicaciones que deben de tener los sindicatos en defensa de los trabajadores y de los que aspiran a entrar en el mercado laboral", ha añadido.

El portavoz del PP ha recalcado que esta es "su opinión", reiterando que ve "obvia" la intencionalidad que hay detrás y volviendo a insistir en que se trata de un "movimiento político".

"En el mundo occidental los sindicatos se movilizan contra las políticas de los gobiernos, con lo cual, si esta movilización es impulsada por un sindicato, entiendo que se quejan del Gobierno. Bueno, pues adelante", ha destacado.

Durante su entrevista, ha reconocido que le sorprende que los dirigentes sindicales en España "se hayan caído de la cama ocho años después". "No sé si se han caído hacia el lado correcto", ha añadido, indicando que, "nos podemos engañar", pero todos saben de "lo que estamos hablando" y del tipo de movilización que es.

Por su parte, el portavoz de CCOO, Unai Sordo, ha defendido en Al Rojo Vivo la legalidad de la huelga, defendiendo que surge de la convergencia de una serie de factores que recomendaban que se desplegase una movilización que tenía que ser social y laboral. "El momento es este, y por eso hemos aportado una convocatoria de huelga de carácter general", ha zanjado.

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