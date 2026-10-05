El Sindicato de Inquilinas anuncia huelga general para noviembre: "Esta ola de indignación es imparable"

Los detalles "Venid a construir con nosotras una huelga general que será histórica en este país", ha clamado la portavoz del Sindicato de Inquilinas llamando a las luchas por la educación, las pensiones, los salarios y la sanidad a unirse a esa huelga.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.

Del Río ha advertido de que el movimiento que se ha despertado ante el drama de la vivienda es "una ola de indignación imparable". "No vamos a parar", ha insistido anunciando que el horizonte les lleva hasta una huelga general que se producirá en noviembre.

Aunque aún no se ha fijado una fecha concreta, el Sindicato de Inquilinas ha llamado a "todos los sectores sociales movilizados en las luchas de la sanidad, de las pensiones, de la educación, de los salarios" porque, según el sindicato, "no vamos a dar ni un paso atrás". "Vamos a avanzar en un programa de derechos que garantice que la vivienda sea un derecho y no un medio de lucro para unos pocos", ha añadido.

"Venid a construir con nosotras una huelga general que será histórica en este país", ha sentenciado.

Sobre la fecha concreta de esa huelga general, el Sindicato de Inquilinas ha reconocido que aún están en conversaciones con las centrales sindicales. "En los próximos días anunciaremos las fechas, pero será en el mes de noviembre", ha añadido.

Mientras, la acampada en Sol alcanza su segunda semana sin incidentes. De la decena de tiendas de la primera madrugada se ha pasado a más de 2.000. Una acampada sobre la que se alza todo un entramado de toldos colocados para protegerse del sol y en estos días de la lluvia, un equipamiento que durante el día de hoy se ha ido reforzando ante las desalentadoras previsiones meteorológicas.

La acampada de Sol es ya una verdadera ciudad que cuenta con calles y plazas, un poblado que se organiza a lo largo de una suerte de Cardo y Decumano romanos por el que visitantes y habitantes circulan ordenadamente, y en el que sus vecinos se conocen tanto o más que los de los edificios de viviendas habituales.

"No fotos", "Esto no es un zoológico", son algunas de las frases de varios carteles colgados en las tiendas que dan a la circunferencia exterior que rodea el asentamiento y permite a los turistas visitar el punto central de Madrid. Pero la sorpresa y la curiosidad son más fuertes.

Pocos resisten la tentación de sacar su teléfono e inmortalizar un momento que a los más mayores les recuerda a la acampada organizada en mayo de 2011 por los indignados del 15M. Aquella duró casi un mes. Esta, de momento, no tiene fecha de finalización, y ya ha logrado crear pequeñas réplicas en ciudades como Barcelona, Málaga, Sevilla, Bilbao o Valencia.

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