El PP se entrega a una campaña electoral sin líneas rojas: del vídeo de Óscar Puente con la rodilla rota a Ayuso en una feria de fruta

Los detalles Pistletazo de salida para una de las campañas electorales más duras que se recuerdan. La última polémica la protagoniza el PP y el vídeo personal que ha publicado el PP de un Óscar Puente gritando de dolor cuando se rompió la rodilla en plena calle.

La carrera hacia las elecciones del 29N ha comenzado. Una carrera a la que el PP, después de años pidiendo su oportunidad, se ha lanzado en toda su dureza. Uno de los primeros choques que evidencian que los de Alberto Núñez Feijóo trabajan en su estrategia de comunicación sin líneas rojas es la polémica generada en X con un mensaje desde la cuenta oficial del PP.

El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid Óscar Puente señalaba, tras la comparecencia de Feijóo este lunes para valorar el adelanto electoral, que se olía "el miedo". La reacción del PP era publicar un vídeo antiguo del momento en el que Puente, en su etapa como alcalde de Valladolid, se rompía en plena calle la rodilla. Un vídeo muy duro en el que se escuchan los gritos de sufrimiento del socialista.

"Miedo le tenías tú a un esguince", posteaba el PP recibiendo las críticas de muchos usuarios de X, que les advertían de que no había sido un simple esguince sino de que había sido necesaria una operación. Uno de esos usuarios, les recuerda que "Puente tuvo rotura del tendón del cuádriceps en la pierna derecha, no un esguince. Estuvo ingresado un día, recibió el alta hospitalaria al siguiente y estuvo de baja cinco meses. Feijóo se saltó la campaña electoral por un lumbago. ¿Quién es más cagón?".

Pero más allá de las reacciones de otros usuarios, el propio Puente ha contestado al PP en redes mostrando una foto de la gravedad de la lesión que sufrió.

"Que esto iba a acabar sirviéndole a ese partido de miserables que es el PP para hacer campaña es algo que demuestra al nivel al que han llegado. Son la peor gentuza que habita este país. Por cierto, me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en la alcaldía", ha asegurado Puente mostrando la imagen de los puntos de su rodilla.

Un choque que evidencia que los más bajos sentimientos no van a estar fuera de esta precampaña. Otra muestra, ayer mismo, poco después de conocer el adelanto electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insinuaba sin ningún tipo de prueba que lo avale la posibilidad de un pucherazo con el voto por correo. Una práctica habitual ya en la derecha y en la ultraderecha: jugar con el miedo del electorado.

Ayuso decía en un acto con economistas y empresarios que estas elecciones serán un plebiscito entre "democracia o Sánchez", y pedía "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo". Aseguraba que el PP estará "muy pendiente" de la "adulteración posible" de los censos electorales de cara a los comicios, pues según ella, con la ley de nietos y las "regularizaciones masivas", el PSOE quería "decidir a qué sitio iba cada elector".

El PP deja clara su estrategia, deshumanizar y acusar sin pruebas de intentos de romper la democracia. También el expresidente José María Aznar se sumaba este lunes a este discurso, advirtiendo de que estas elecciones son "las más importantes" desde la Transición y que si quien las convoca gobierna de nuevo, peligran la Constitución, la unidad de España y la monarquía constitucional. El expresidente acusaba a Sánchez de ser capaz "de alterar el censo electoral" y de llevar a la alteración del proceso democrático.

Mientras, Ayuso continúa con su particular agenda. Hoy visita la Fruit Attraction, la feria internacional para el sector hortofrutícola en Ifema Madrid.

Desde hace ya tres años el "me gusta la fruta" de Ayuso se ha convertido en su eslogan para insultar a Pedro Sánchez. Todo sucedió cuando Sánchez iba a ser investido presidente del Gobierno. Entonces, las cámaras del Congreso captaron a la dirigente madrileña esgrimiendo unas palabras que numerosos políticos y expertos han interpretado como un insulto a Sánchez.

En un principio, el equipo de la presidenta negó que Ayuso hubiera tachado de "hijo de p***" a Sánchez, y se limitó a afirmar que dijo "me gusta la fruta", que ya se ha convertido en eslogan contra el "sanchismo".

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