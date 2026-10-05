Mosqueo interno en Frente Amplio por la falta de preparación ante las elecciones mientras Rufián reflexiona sobre su liderazgo

Representantes de los partidos que integran el espacio conformado por Movimiento Sumar, durante la presentación de Frente Amplio, este lunes, en Madrid.

Los detalles Hasta ahora se creía que el papel de Rufián estaba ya decidido: candidato de Esquerra por Barcelona a las elecciones generales para que vuelva a ser la voz de los republicanos en el Congreso. Pero ahora parece que aún no ha descartado esa idea de ser la cara de todas las izquierdas.

La cuenta atrás electoral ha comenzado tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al 29 de noviembre. El PSOE se muestra optimista, recordando la remontada de 2003, aunque las encuestas actuales son menos favorables. El Frente Amplio, compuesto por Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, enfrenta tensiones internas por la falta de una candidata oficial y eslogan. Mónica García, líder de Más Madrid, y Antonio Maíllo de IU, aseguran que están preparados para alianzas. Por otro lado, Gabriel Rufián podría ser candidato de Esquerra por Barcelona, aunque todavía no descarta liderar un frente de izquierdas.

Ya está activada la cuenta atrás electoral. Desde el PSOE dicen que están contentos con este adelanto electoral y, para animarse, recuerdan la remontada del verano de 2003. Pero esta vez las encuestas dibujan una cuesta aún más empinada que entonces: PSOE y Sumar alcanzarían en torno al 30% de los votos y unos 112 escaños. Mientras, el Frente Amplio aún no tiene ni candidata oficial.

Según fuentes a laSexta, hay "mosqueo" interno entre diferentes voces dentro de Frente Amplio por haber salido la mañana de este lunes en rueda de prensa sin nombre ni eslogan. "Hay que hacerlo ya. Sea quien sea", han trasladado desde los cuatro partidos que integran Frente Amplio (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes).

Mientras el reloj ya ha comenzado a rodar tras el temprano anuncio de este lunes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones para el 29 de noviembre, algunos ya dejan la puerta abierta a posibles alianzas.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado este lunes desde esa rueda de prensa que ha enfadado a algunos por su falta de preparación que todas las organizaciones que forman parte de este Frente Amplio están "preparadas".

"Estamos preparadas las organizaciones que lo conformamos para seguir abrazando a más organizaciones que se incorporen", ha dicho a su vez Antonio Maíllo, coordinador federal de IU.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que la candidatura "va a ser coral, como ha sido siempre". "Aquí hay muchas manos y muchas cabezas en el espacio político".

De esta forma, han mostrado unidad, pero horas antes Mónica García aseguraba "estar dispuesta a lo que fuera necesario". Sobre si estaba postulando su candidatura, poco después ha reculado y ha matizado: "Lo decidiremos entre todos, no soy yo la que me propongo ni ninguno de nosotros de manera individual".

El enigma de Rufián

Y luego está el enigma de Gabriel Rufián. Hasta ahora se creía que su papel estaba ya decidido: candidato de Esquerra por Barcelona a las elecciones generales para que vuelva a ser la voz de los republicanos en el Congreso. Pero este lunes ha habido novedades y parece que aún no ha descartado esa idea de ser la cara de todas las izquierdas.

Fuentes cercanas a Rufián han confirmado que está "reflexionando" y "escuchando". "Le sigue pareciendo que aunque previsible, el anuncio es precipitado e irresponsable porque la suma no da", han trasladado. Y, sobre todo, han afirmado que le sigue pareciendo que las izquierdas soberanistas deberían involucrarse y liderar este tiempo junto con las españolas en un acto de generosidad y colaboración a la altura del momento y amenaza que se vive.

Así, han afirmado que, en cuanto a su papel, "escuchará a todo el mundo y decidirá". "Jamás ha dejado una batalla sin pelear pero las condiciones con las que se va a esta batalla son más importantes que nunca", han reafirmado.

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