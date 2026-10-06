El Constitucional avala la amnistía a la malversación del 'procés' y acerca el regreso de Puigdemont a España

Sí, pero... Ahora el regreso de Puigdemont a España depende del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que, tras el pronunciamiento del Constitucional, tendrá que levantar la orden de detención nacional que mantiene vigente contra él.

El Tribunal Constitucional cumple con los pronósticos y corrige al Tribunal Supremo. El Pleno del Constitucional concede el amparo a los dirigentes independentistas por la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación al entender que hubo "lucro personal". La votación se ha resuelto por siete fotos a favor frente a cinco.

Con el amparo del Constitucional al caso de Dolors Bassa, esa decisión es aplicable a todos los demás dirigentes independentistas condenados o imputados por el procés, incluido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El último paso para que pueda volver a España dependerá del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que, tras el pronunciamiento del Constitucional, tendrá que levantar la orden de detención nacional que mantiene vigente contra él.

El Pleno ha votado la ponencia que el presidente Cándido Conde-Pumpido redactó para el caso de la exconsellera Dolors Bassa, en la que se sostiene que la decisión del Supremo era "manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la Ley".

El texto señala además que la interpretación del Supremo "conduce a una drástica contracción de las posibilidades de aplicación de la amnistía a los delitos de malversación cometidos para sufragar las consultas y el proceso independentista en Cataluña" porque no se hizo una interpretación estricta de la Ley de Amnistía sino "una reducción teleológica en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma".

El magistrado conservador José María Macías, que aceptó cambiar su ponencia en el caso de Jordi Turull al haberse quedado en minoría, había pedido que se aplazara su debate para que no se votara hoy y así ha sido.

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