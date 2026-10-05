Sánchez tomó la decisión de adelantar las elecciones el mismo jueves al conocer el 'no' de Junts a los decretos de vivienda: "Así no podemos seguir"

Los detalles Con un "cabreo monumental", el presidente del Gobierno llamó a una persona de su núcleo duro el jueves por la noche y le trasladó un "así no podemos seguir, hay que convocar elecciones". Acababa de conocer que Junts tumbaría los decretos de vivienda.

A lo largo de estos días, fuentes de Moncloa insistían en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba reflexionando el fin de semana sobre un posible adelanto electoral. Sin embargo, hoy hemos sabido que el líder del Ejecutivo tenía tomada la decisión mucho antes.

Fue el mismo jueves por la noche, cuando Sánchez conoció que Junts iba tumbar los decretos de vivienda. Con un "cabreo monumental", según desvelan a laSexta, el presidente del Gobierno llamó a una persona de su núcleo duro, a una persona de máxima confianza, y le trasladó un "así no podemos seguir, hay que convocar elecciones".

Después, Sánchez mantuvo conversaciones con muchos dirigentes socialistas, con ministros y con su equipo. Todos le habrían animado a que diera el paso de adelantar las generales, pero él ya lo tenía claro. Era el momento de dar el paso.

Una decisión hecha pública hoy que ha sido acogida con euforia entre los suyos y también con alivio, porque son muchos los socialistas que decían que hay que parar este "calvario político" en el que se habían convertido los últimos meses.

Hoy, en el Consejo de Ministros extraordinario Sánchez ha agradecido a los ministros el trabajo intenso de estos años. El presidente ha hecho balance de lo hecho estos años y ha deseado una gran movilización de cara a esta campaña. En palabras de un ministro: "ha sido un Consejo magnífico. Auténtica sensación de victoria".

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