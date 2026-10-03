Manifestaciones por la vivienda en directo | Las protestas se multiplican por la crisis de la vivienda con llamamiento a la huelga general

Concentración en Santander por una vivienda digna El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha convocado este sábado una concentración junto a la Delegación del Gobierno por el derecho a una vivienda digna para todas las personas. La medida responde "al clamor popular" de los últimos días en las calles tras el desahucio de Maricarmen. A esta concentración se han sumado IU, UGT y Sindicato de Estudiantes, entre otros. Compartir en X

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Palma acoge una manifestación por el 'no' a los decretos de vivienda El Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han convocado una manifestación este sábado (12.00 horas) en la plaza de España de Palma para protestar por el rechazo a los decretos de vivienda. Bajo el lema 'Hacia la huelga general', las organizaciones han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle un día después que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Desde el Sindicat de Llogateres de Mallorca han subrayado que los decretos "pueden caer hoy, pero lo que no va a decaer son las movilizaciones", que comenzarán este sábado con la vista puesta en una huelga general. Con esta movilización, el sindicato exigirá contratos indefinidos, la bajada del precio del alquiler, la expropiación a fondos buitres y el fin de los desahucios. La organización ha pedido a los sindicatos laborales, comités de empresa, asociaciones vecinales, centros educativos, colectivos de universitarios y a la sociedad en general que se manifieste para "construir de forma inmediata la organización hacia una huelga general". Palma es una de las más de 50 ciudades del país que acogerá protestas este fin de semana "contra el negocio rentista", convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Compartir en X

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Miles de manifestantes marcharon por la vivienda este viernes Miles de manifestantes se congregaron en el cruce de la calle Atocha con la Puerta del Sol a las 22:00 horas de este viernes para marchar hacia la Plaza de Cibeles en una protesta nocturna por la crisis de vivienda organizada por la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS). Bajo el lema "Acabemos con el rentismo, señalemos a todos los culpables", una marea de personas recorrió la calle Alcalá en lo que denominaron como una "reclama nocturna por la vivienda" y pancartas en las que se leía: "La juventud trabajadora contra el negocio de la vivienda". Así, una parte de las miles de personas acampadas en la Puerta del Sol reivindicó la "lucha de clases", "la vivienda para los obreros", y cargó contra "los rentistas" y el "Gobierno progresista", al que tachó de "hipócrita y rentista". Compartir en X

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Los Javis apoyan a los acampados de Sol: "Siempre vamos a estar de ese lado" Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, han mostrado su apoyo a quienes participan en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, España, por el derecho a la vivienda, porque "ponen la piel y el cuerpo para que las cosas cambien", según dijo Calvo a EFE. Los directores, que se encuentran en Los Ángeles tras haber recibido un premio de la Critics Choice Association, lamentaron no poder estar presentes en la acampada, que comenzó el pasado sábado motivada por el desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, y que continúa este viernes, en medio de reivindicaciones por reformas en el país. "Me encantaría estar ahí con ellos, toda la gente que yo quiero y que conozco está ahí peleando", aseguró Calvo. "Creo que la juventud de España siempre demuestra compromiso, y de ese lado siempre vamos a estar", añadió Ambrossi. Compartir en X

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CCOO y UGT llaman a "llenar las calles" Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a la clase trabajadora para "llenar las calles este fin de semana". "Tras el varapalo en el Congreso, CCOO y UGT llaman a la movilización social para dignificar el acceso a la vivienda", han expresado ambas centrales sindicales en un comunicado conjunto, en el que critican que el rechazo a los decretos del Gobierno "instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud". Los sindicatos denuncian que aunque la economía crece como nunca, la riqueza no se reparte equitativamente y los grandes beneficios empresariales no se trasladan de manera suficiente a los salarios, mientras el alza de los precios lastra el poder de compra de millones de personas trabajadoras. A ello suman el desmantelamiento de los servicios públicos y la especulación con la vivienda, lo que provoca que una parte creciente de la población no disponga de rentas suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Compartir en X

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Decenas de protestas este sábado Las manifestaciones continúan este sábado, ya que el Sindicato de Inquilinas ha convocado decenas de ellas en las principales ciudades de España, con una gran marcha en Madrid, mientras llama a la huelga general. Las movilizaciones han sido convocadas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50% en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres. Mientras, los concentrados en Sol continuarán allí acampados hasta que no se convoque una huelga general: "La lucha está aquí y no en el Parlamento", han señalado. Compartir en X

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Los acampados siguen a Sol y las manifestaciones se multiplican por España Los cientos de concentrados que se agolpaban este viernes junto al Congreso regresaron con decepción y rabia a la Puerta del Sol de Madrid, donde seguirán acampados, al tiempo que las manifestaciones se han multiplicado por el territorio español como en Sevilla, Oviedo, Bilbao, Pamplona o Barcelona. Todo ello después de que el Congreso rechazase, con los votos en contra del PP, Vox y Junts, los dos decretos sobre vivienda, que contenían la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los "fondos buitre" y beneficios fiscales para caseros e inquilinos. Compartir en X

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