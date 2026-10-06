"Yo te voté": una mujer desahuciada por un fondo irrumpe en el Parlamento balear y se dirige a la presidenta del Govern

Los detalles Pilar López, desahuciada por un fondo de inversión que compró su vivienda y que ha tenido que vivir en un coche, ha interpelado directamente a Marga Prohens (PP) en el hemiciclo.

Este martes, en el Parlamento balear, se vivió un momento de tensión entre la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y Pilar López, una mujer desahuciada que asistía a la sesión desde la tribuna de público. López, afectada por un desahucio ejecutado por un fondo de inversión, interpeló directamente a Prohens, recordándole que le había votado. La presidenta se levantó para hablar con ella en medio del debate sobre vivienda y desahucios. Tras el intercambio, Prohens abrazó a López, generando revuelo. Esto sucedió después de que el PP votara en contra de decretos que podrían haber paralizado desahucios hasta 2030.

Este martes se ha vivido una tensa escena en el Parlamento balear entre la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y una mujer desahuciada que seguía la sesión desde la tribuna de público.

La mujer, Pilar López, desahuciada por un fondo de inversión que compró su vivienda y que ha tenido que vivir en un coche, ha interpelado directamente a Prohens en el hemiciclo.

"Yo te voté", le ha espetado a la presidenta, que se ha levantado de su escaño para acercarse a hablar con ella. Esto ha ocurrido en pleno debate de la vivienda y cuando se hablaba sobre los desahucios y el papel de los fondos buitre.

El momento de mayor tensión se ha producido después del intercambio parlamentario. Prohens se ha acercado a la zona del público y ha abrazado a López en una escena que ha provocado un revuelo en el salón de plenos.

Esto ha ocurrido, además, cuando el PP votó en contra el pasado viernes en el Congreso de los Diputados a la convalidación de dos decretos de vivienda que habrían permitido, entre otras medidas, paralizar los desahucios de familias vulnerables hasta 2030, además de a la limitación a que los fondos buitres compren y mercadeen con viviendas hasta 2028.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido