Voto por correo: el PP siembra la duda ante un Feijóo que calla a pesar de que trabajó tres años en Correos y conoce el sistema

Entre líneas Varios líderes del PP alientan la idea del 'pucherazo' mientras Ayuso, la primera en hablar a este respecto, niega sus palabras y critica que se la acuse de ser "polarizante".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha optado por mantener silencio ante las acusaciones de fraude en el voto por correo, propagadas por algunos miembros de su partido. Aunque Feijóo, con experiencia previa como presidente de Correos, podría desmentir estas teorías, ha permitido que dentro del PP se mantengan posturas divididas. Mientras figuras moderadas, como Borja Sémper, defienden la integridad del sistema electoral, otros, como Ester Muñoz, expresan desconfianza. Además, Isabel Díaz Ayuso ha negado declaraciones anteriores que desalentaban el voto por correo. El sistema de voto por correo en España es seguro y cuenta con múltiples medidas de verificación.

Alberto Núñez Feijóo mantiene su silencio sobre la sombra del 'pucherazo' en el voto por correo que varios líderes de su partido han alentado en las últimas horas. El líder del PP podría haber acabado con este bulo tan de la ultraderecha, pero ha elegido no hacerlo.

No solo tiene autoridad para cerrar este tema por ser presidente del partido, sino también porque Feijóo fue presidente de Correos durante tres años. El líder del PP conoce el sistema electoral, pero calla y permite que los suyos jueguen a dos bandas.

Por un lado, están las posturas más radicales que echan gasolina a las dudas sobre el voto por correo, mientras que otros más moderados defienden la limpieza del sistema.

El diputado Borja Sémper está del lado moderado. En una entrevista este martes en Al Rojo Vivo ha pedido que "confiemos en el sistema y confiemos en que la JEC, en la que está representado el PP, va a hacer su trabajo (...) y va a seguir garantizando como siempre que el sistema español es limpio y es garantista".

Muy distinto piensan otros miembros del partido, como es el caso de Ester Muñoz, portavoz en el Congreso. Ha declarado este martes que "confiamos en todos los trabajadores de Correos, pero no confiamos en los directivos". "Entendemos que haya millones de españoles que puedan tener dudas", ha lanzado.

No es la única, otros tres líderes 'populares' han alentado a lo largo del día la teoría del 'pucherazo'. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que "a mis hijos los voy a traer a votar en persona".

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha pedido "tomar todas las precauciones posibles"; mientras que el presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que "seríamos tontos si no sospecháramos".

Ayuso niega sus declaraciones

Todas estas declaraciones se producen al paso de lo que marcó Isabel Díaz Ayuso, que el mismo día en el que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral pidió "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

"Alberto Núñez Feijóo está muy pendiente de la adulteración, posible adulteración de censos. Y que no nos extrañe que algo de esto pueda pasar, nos demuestra hasta dónde hemos llegado en España y a lo que nos hemos llegado a acostumbrar", dijo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha corregido este martes y ha negado sus anteriores afirmaciones. "Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que recomiendo a todo el mundo ir a votar".

"Yo no voy a ser el objeto de la campaña por mucho que lo pretenda Sánchez, que ya lo conozco. La idea es que todo lo que diga Ayuso sea polarizante. Lo que yo he dicho lo viene diciendo todo el mundo desde hace muchos años, no sé por qué de repente soy yo ahora la gran noticia hoy", ha espetado.

Fiabilidad del voto por correo

Cualquier duda respecto al voto por Correo es infundada, puesto que pasa por un proceso con varios filtros y requiere de una triple identificación. Primero es la solicitud de voto por correo, para la que es obligatorio identificarse: con el DNI en caso de ir a una oficina de Correos, o con certificado digital si lo hace de forma telemática (por la web).

Hecho esto, recibirá por correo certificado las papeletas y los sobres electorales, junto con el certificado de la inscripción en el censo electoral. Este correo certificado se recibe siempre en persona y después de identificarse.

Para ejercer el derecho al voto, la única forma es acudir en persona a una oficina de Correos e identificarse por tercera vez. Finalmente, el envío de todos esos votos lo supervisan las Juntas Electorales, formadas normalmente por jueces. Su escrutinio es público, porque se abren en las mesas electorales.

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