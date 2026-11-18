Los detalles En el cara a cara de este jueves, Alberto Núñez Feijóo buscará opacar el voto femenino y joven tan importante para el PSOE frente a un Pedro Sánchez que hará lo propio con la corrupción y gestión del PP.

El esperado debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se llevará a cabo en laSexta, en el marco de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Se anticipa un enfrentamiento donde Feijóo intentará captar votos de mujeres y jóvenes, mientras Sánchez atacará al PP por corrupción. La estrategia y el tono serán cruciales en este cara a cara, con Feijóo enfocado en criticar la gestión de Sánchez. Ambos candidatos han preparado el debate meticulosamente, con Sánchez liberando su agenda para concentrarse en el evento y Feijóo estudiando en la sede de Génova. Cada uno buscará destacar los temas centrales de sus campañas.

Cuenta atrás para el cara a cara, para el debate que enfrenta a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo en la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un diálogo que se podrá ver en laSexta a partir de las 22:00 horas y durante el que habrá que estar atento a cómo defienden y atacan con los temas que PP y PSOE han defendido como claves de la campaña.

Porque se espera un debate en el que Feijóo hará lo posible para rascar votos entre las mujeres y los jóvenes, imprescindibles para los socialistas en estos comicios más que nunca. Pero también, todo parece apuntar, a que podremos ver a un Sánchez atacando al PP por su corrupción y por la mala gestión de la misma.

Ya hay precedentes. Solo hay que revisar el cara a cara que acogió Atresmedia el 10 de julio del 2023. Fue bronco, con acusaciones duras por los pactos de gobierno con Bildu y Vox y en el que se interrumpieron constantemente.

La corrupción y su papel gestor para el PP, el voto femenino y joven para el PSOE. Cada uno buscará que el contrario no consiga opacar los asuntos centrales de sus respectivas campañas.

Más claves: la estrategia y el tono

Serán decisivos en el resultado del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de este jueves tanto la estrategia como el tono. Porque en 2023 Sánchez acudió dispuesto a mostrar su perfil más institucional y se topó de bruces con un Feijóo preparado para el ataque desde el primer momento.

Es más, lejos de exhibir sus propuestas, Feijóo se centró en denostar la gestión de su contrincante y le obligó a amortiguar los golpes: a salir a la defensiva.

Y clave es la puesta en escena. Los gestos, la vestimenta y los complementos. Veremos si, como nos tiene acostumbrados, el candidato del PP echa mano de sus inseparables papeles.

Los preparativos: liberan agendas

En cuanto a los preparativos para el debate a dos de este jueves, hay que destacar una diferencia: en 2023 Feijóo no tuvo tanto tiempo. Sánchez, como ya ha hecho durante este miércoles, liberó su agenda para todo el fin de semana previo al encuentro. Se preparó a fondo.

Sin embargo, el líder del PP mantuvo sus actos de campaña. Le vimos el día anterior con Mariano Rajoy y con Alfonso Rueda en Pontevedra y, el día del cara a cara, sí que se encerró con su equipo en Génova.

De cara a este jueves, según ha podido saber laSexta, Pedro Sánchez está deseando que llegue, pues tiene "los datos de su lado" y "ganas de confrontar nuestro proyecto de progreso con los recortes y la involución del PP".

Acompañarán al presidente Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación; Rebeca Torró, secretaria de Organización y portavoz del PSOE; y Ana Manzano, directora de Comunicación del PSOE. Tal y como han confirmado fuentes del PSOE, será Diego Rubio quien acceda al plató durante las pausas del debate y Torró la encargada de hacer una valoración posterior.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha preparado el debate "con su equipo de siempre", ha explicado a laSexta fuentes del PP, que aseguran que no van a revelar los nombres de los acompañantes de Feijóo porque "no somos noticia". "El foco es para el candidato del PP".

Eso sí, los populares aseguran que su candidato se ha preparado en la sede de Génova, donde ha estado estudiando, ha leído informes y ha analizado el sentido de sus intervenciones. Por ello, está "tranquilo, de muy buen humor y con muchas ganas de poder debatir con el candidato socialista".

Llegarán con él al cara a cara Borja Sémper, Marta Varela, Mar Sánchez, Luis de la Matta y Lucas Martinón. A plató, en las pausas, entrará Marta Varela como directora de Gabinete y adjunta a la dirección de campaña.

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