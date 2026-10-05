La coctelera de encuestas pronostica una victoria holgada de PP y Vox, que juntos podrían superar los 200 escaños

Los detalles El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado cauteloso ante los pronósticos de las encuestas, pidiendo al electorado estar "alerta" y "no vender la piel del oso antes de cazarlo", recordando lo que ocurrió en 2023.

Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones generales al 29 de noviembre, lo que ha puesto el foco en las encuestas. Según los sondeos, el PP y Vox podrían formar una mayoría, mientras que Sánchez podría mantenerse, pero sin apoyos suficientes a su izquierda. Vox es el único partido que muestra un avance claro, y su resultado será crucial para la configuración del Congreso. El Frente Amplio, que busca unir fuerzas a la izquierda del PSOE, también podría influir. Las encuestas de 40dB, Sigma Dos y SocioMétrica reflejan un aumento significativo para Vox, una caída del PSOE y un desplome de Sumar, lo que complicaría la continuidad del actual gobierno.

Con el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, los ojos se ponen más que nunca en las encuestas, un trabajo demoscópico que arroja una fotografía clara a menos de dos meses de pasar por las urnas: PP y Vox podrían armar una mayoría y Sánchez podría resistir, pero sin tener apoyos a su izquierda que le permitan mantener el Gobierno.

Es más, solo hay un partido que avance de forma más o menos clara en los últimos meses. Vox y la fuerza que consiga en las elecciones del 29 de noviembre marcará en buena medida cómo se conformará el nuevo hemiciclo del Congreso de los Diputados. También será clave —y todavía no se recoge en ninguna encuesta— el papel del Frente Amplio, ese 'nuevo' y renombrado Sumar que pretende aunar a todavía más fuerzas a la izquierda del PSOE para mejorar sus resultados en las urnas.

La encuesta de 40dB para 'El País' y la 'Cadena SER' apunta a una victoria del PP con el 31,6% de los votos, a casi cuatro puntos de ventaja sobre un PSOE que caería más de cuatro puntos (27,4%) respecto a las anteriores elecciones generales, en las que obtuvo un 31,7% y también quedó por detrás del PP (33,1%).

La gran subida llegaría con Vox, que pasaría de un 12,4% de los apoyos a un 18,4%, dejando muy lejos a Sumar, que sufriría la peor de todas las caídas, pasando de un 12,3% a apenas un 5,6%, una caída de 6,7 puntos. Podemos se quedaría con un 2,7% de los apoyos y Se Acabó la Fiesta, el partido del agitador ultra Alvise Pérez, obtendría un 2%.

Si nos fijamos en la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo', observamos que el porcentaje del PP es ligeramente mayor (32,6%), con el que obtendrían 140 diputados (tres más que ahora); el del PSOE desciende ligeramente (25,6%), pasando de 121 escaños a 103; y el de Vox sube a ese 18,3%, muy similar a la de 40dB. La formación de extrema derecha pasaría de 33 diputados a 63, lo que permitiría a PP y Vox superar los 200 escaños.

Por el contrario, Sumar caería de 31 diputados a apenas 9, con una caída al 6,6% del voto. Podemos, por su parte, solo obtendría dos escaños, con un 3,3% del voto.

En la encuesta de SocioMétrica para 'El Español' se dibuja un Parlamento en el que PP y Vox tendrían mayoría absoluta, contando con un escaño que obtendría UPN. El PSOE perdería 15 escaños y se quedaría con 106, quedándose sin opciones de gobernar debido a ese descalabro a la izquierda de los socialistas. La suma de todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 hoy quedaría reducida a 143 diputados, los mismos que tendría el PP por si solo en esa encuesta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido