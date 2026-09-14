Pedro Sánchez cree que volverá a ganar las elecciones: "En 2027, al día siguiente, veremos a PP y Vox pidiendo un adelanto electoral"

El presidente del Gobierno ha expuesto, frente a el Gran Wyoming y Sandra Sabatés, que su ambición es poder culminar su legislatura. "Le va a dar una alegría a mucha gente", ha ironizado el presentador.

Pedro Sánchez ha sido entrevistado este lunes en El Intermedio y uno de los temas que más dudas genera actualmente es cuándo se van a celebrar las próximas elecciones generales. El presidente del Gobierno ha sido muy claro, señalando que estas tendrán lugar en 2027.

"Cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas", expone. Sánchez indica que van a presentar los Presupuestos Generales del Estado y, después, el valorará todos los apoyos parlamentarios con los que cuenta "para sacar adelante otros proyectos de ley".

"En función del interés general, y de lo que interese a España, pues convocaré las elecciones", añade, aunque, de nuevo, expone que su ambición es poder culminar su legislatura y ser presidente del Gobierno "hasta el último día".

"Le va a dar una alegría a mucha gente", responde, irónico, el Gran Wyoming. "También te digo una cosa, Wyoming, si es que estoy convencido de que, en 2027, al día siguiente ya veremos al PP y a VOX pidiendo un adelanto electoral, porque los progresistas volveremos a ganar las elecciones en 2027", responde con rotundidad, "estoy convencido de ello". Sánchez considera que cada día que su Gobierno permanece al frente del Ejecutivo, "es un día ganado para los derechos, para las libertades y para la transformación en positivo de España".

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