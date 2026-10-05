Ayuso trata de desprestigiar a los manifestantes de la acampada en Sol asegurando que algunos de ellos "no han pagado impuestos en su vida" o "no han estudiado"

¿Qué ha dicho? La presidenta madrileña ha aseverado que no pueden "pretender que se pongan a la cabeza de esta protesta personas que no han construido nada".

Isabel Díaz Ayuso se opone a la acampada en la Puerta del Sol y ha solicitado su desalojo, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado esta petición del Ejecutivo regional. La presidenta madrileña ha criticado a los manifestantes, acusándolos de tener un "tinte comunista" y de no contribuir a la sociedad, afirmando que no han pagado impuestos ni construido nada. También ha señalado los "actos vandálicos" contra la Real Casa de Correos, advirtiendo del daño patrimonial y reputacional causado, y ha pedido que estos actos no queden impunes.

Isabel Díaz Ayuso está en contra de la acampada en la Puerta del Sol. Lo ha dejado claro en diferentes ocasiones y ha pedido desalojarla, pero ante el aval de la Justicia a la protesta, la presidenta madrileña ha cargado contra los manifestantes que están "a la cabeza de esta protesta".

La presidenta madrileña ha visto como este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.

Ahora bien, unas horas antes, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la presidenta madrileña ha tratado de desprestigiar a algunos de los manifestantes de la acampada: "Como toda campaña que hacen que tiene es tinte comunista, lo que hace es, bajo una pretendida noble lucha como puede ser la vivienda en España, pretender que se pongan a la cabeza de esta protesta personas que no han pagado impuestos en su vida".

Además, Ayuso ha señalado que tampoco "han construido nada, que en ocasiones ni han estudiado, ni lo hacen, ni saben de qué va la vida o lo que cuesta".

Por otro lado, la presidenta madrileña ha criticado los "actos vandálicos" cometidos contra la fachada de la Real Casa de Correos, que "está protegida", y otros símbolos, creando un "daño patrimonial, reputacional y económico" a todo el distrito Centro. De hecho, ha advertido de que estos actos no pueden quedar sin condena "por mucho que los señores de La Moncloa se piensen que son los tres poderes en uno".

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