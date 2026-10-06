El PNV confirma su apoyo al primer decreto de vivienda en la Diputación Permanente, pero mantiene su rechazo al segundo

Los detalles El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes los dos Reales Decretos-ley de vivienda con los que se buscaba poner una solución a corto plazo a la crisis que se está viviendo en España y que ha provocado movilizaciones por todo el país.

El PNV ha decidido apoyar el primer decreto de vivienda en la Diputación Permanente por "responsabilidad y coherencia", destacando que protege a las personas vulnerables y mejora la situación de los pequeños propietarios, mientras rechaza el segundo decreto que prevé la prórroga indefinida de alquileres. Maribel Vaquero, portavoz del Grupo Vasco, ha indicado que el primer decreto incluye modificaciones sugeridas por el PNV al Ministerio de Vivienda. Aunque reconoce mejoras técnicas, el PNV mantiene reservas sobre el impacto real de la norma y continuará proponiendo medidas para abordar la crisis de vivienda. Vaquero subraya la necesidad de más viviendas y protección a los propietarios, destacando que el decreto limita la compra por fondos buitre y regula el alquiler de temporada. El PNV considera que el segundo decreto perjudica a los pequeños propietarios y es contraproducente.

El PNV ha acordado apoyar en la Diputación Permanente por "responsabilidad y coherencia" el primer decreto de vivienda que "protege a las personas vulnerables y mejora la situación de los pequeños propietarios", a la vez que ha reiterado su rechazo al segundo, que prevé la prórroga indefinida de alquileres, tal como hizo el pasado viernes en la Cámara baja.

Así lo ha confirmado la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, en rueda de prensa en Bilbao y en un comunicado tras haber constatado que el texto del primero introduce algunas modificaciones propuestas por la formación jeltzale al Ministerio de Vivienda.

Según han resaltado, la semana pasada el Grupo Vasco señaló que "el texto tenía importantes carencias técnicas y ha trabajado para que el Gobierno mejore la redacción de la norma y queden garantizadas las dos cuestiones fundamentales que defiende EAJ-PNV: protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica".

Al igual que ocurrió la semana pasada, el Consejo de Ministros ha aprobado los dos Reales Decretos-ley de vivienda con los que se buscaba poner una solución a corto plazo a la crisis que se está viviendo en España y que ha provocado movilizaciones en diferentes ciudades del país. No son los mismos textos que hace una semana, sino que incluyen "cambios de carácter técnico", como explicaban fuentes del Gobierno este lunes y ha confirmado Pedro Sánchez este martes.

Pese a esto, la formación jeltzale ha trasladado que mantiene sus reservas sobre el impacto real de la norma y seguirá proponiendo más medidas para atajar la crisis de la vivienda. Asimismo, Vaqueros ha apuntado que sigue siendo un "parche" que no soluciona el actual problema de la vivienda.

"Desde una visión integral para que lo que se decide sea efectivo. No solo para proteger a los que hoy están, sino también a los que quieran acceder en el futuro. No hay vivienda suficiente, se necesita construir más y dar seguridad a los propietarios, que en Euskadi aportan hoy el 81% del total de la vivienda de alquiler, mientras las instituciones públicas aportan el 16%, que es el doble que en el Estado, pero aún insuficiente", han resaltado.

Vaquero ha defendido que el decreto limitará más la compra por parte de los llamados fondos buitre —por debajo del 70% del precio del mercado— "reforzando la protección a los inquilinos vulnerables".

Igualmente, el Grupo Vasco ve positivo que se regule el alquiler de temporada, "la gran fuga de vivienda habitual". "Los que aprobaron la ley en 2023 dejaron la puerta abierta al fraude de ley. En Euskadi han bajado las fianzas de alquiler habitual en un casi 28% y se ha incrementado en más del 52% las de alquiler temporal", ha explicado Vaquero.

Respecto al segundo decreto-ley, Vaquero ha explicado que el Grupo Vasco mantiene su posición. Así, ha afirmado que "supone un ataque al pequeño propietario" y sería "contraproducente" para el objetivo que dice buscar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido