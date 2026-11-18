Los detalles Una de las querellantes acredita una foto con un moratón en un brazo y un mordisco en un muslo. La querella indica que son consecuencia de ser obligada en actos de contenido sexual.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante, estos dos último por hechos cometidos con posterioridad al 5 de octubre de 2021, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito.

En un auto, el titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia cita a declarar a las querellantes, de forma presencial, el día 3 de febrero del próximo año y rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

La resolución se admite en base a los indicios que se aportan en la querella, esto es, el testimonio de la querellante, "que constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal".

Con la querella, añade Piña, se ofrece prueba testifical, a practicar en el momento procesal oportuno, y documental consistente en una fotografía de la querellante 1 acreditativa de un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza. En la misma fotografía se aprecia sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona, y que la querella indica que son consecuencia de la participación a que se le obligaba en actos de contenido sexual.

Para el instructor, el relato pormenorizado que contiene la querella y el principio de prueba que se aporta, "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad".

Además, en el escrito de admisión de la querella, el juez justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en España. Y detalla que en la "narración de los hechos acontecidos en la Republica Dominicana se dice que 'la señora Z y el señor Iglesias llevaron a cabo actos sexuales sin consentimiento de nuestra mandante', sin que precise los realizados por la Sra. Z".

"La misma conclusión se nos presenta con relación a los hechos acontecidos en Bahamas, indicando de forma textual en la querella 'el querellado y la señora M. sometieron a la querellante 1 a actos sexuales sin su consentimiento', pasando a describir los imputados al Sr. Iglesias y omitiendo toda mención a los correspondientes a la Sra. M", añade.

Y luego añade que "durante las relaciones sexuales no consentidas era común la presencia de agresiones físicas concomitantes también inconsentidas, ejercidas tanto directamente por el querellado como por la señora M., quien actuaba bajo sus órdenes. Entre estas agresiones se contaban mordeduras, golpes, bofetadas y otras formas de maltrato físico que ocasionaban lesiones y secuelas visibles en el cuerpo de la querellante".

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