¿Cuándo se sabrá quién forma parte de las mesas electorales de las elecciones generales de 2026?

Un hombre sostiene sus papeletas de votación ante las urnas de la mesa en el colegio electoral.

La convocatoria de elecciones quedará publicada en el BOE el martes 6 de octubre y a partir de aquí, empiezan a correr los plazos previstos en la LOREG que componen el calendario electoral.

Después de planear sobre el Gobierno el fantasma del adelanto electoral en muchas ocasiones, Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. Ya con la fecha sobre la mesa, teniendo en cuenta los plazos previstos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que dibujan el calendario electoral, podemos estar preparados para los siguientes pasos.

Según el artículo 26 de la LOREG, la formación de las mesas compete a los Ayuntamientos, que serán los encargados de designar, por sorteo público, a los presidentes y vocales de las mesas electorales que se instalarán el 29 de noviembre para que todos los electores, ellos incluidos, puedan ejercer su derecho al sufragio.

¿Y cuándo ocurre esto? Esta es una de las grandes dudas para muchos, ya que si bien es una actividad remunerada —está prevista una dieta de unos 75 euros para cada uno de los integrantes de las mesas—, para muchos es un problema, sobre todo si tienen que trabajar ese día o si tienen un viaje planificado con antelación para esas fechas, para lo cual puede ejercer su derecho al voto solicitando el voto por correo.

La ley prevé que los miembros de las mesas sean elegidos entre los electores que sepan escribir y leer y que tengan menos de 70 años, aunque a partir de los 65 ya pueden manifestar su renuncia en un plazo de siete días. Estos sorteos se celebran entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria de elecciones, que quedará plasmada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes 6 de octubre.

Así pues, los sorteos se celebrarán entre los días 31 de octubre y 4 de noviembre, a partir de los cuales cada Ayuntamiento comunicará en la manera que tenga previsto su comunicación a los seleccionados: puede ser a través de una notificación formal por correo certificado, entregada por Correos o incluso por la Policía Local, o anunciados en algún tablón de anuncios municipal.

A partir de la fecha de los sorteos, los designados tienen siete días para presentar sus excusas entre las causas que justifiquen la renuncia a la mesa electoral, que serán analizadas por la Junta Electoral correspondiente en el plazo de cinco días.

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