Iñaki López, a Ayuso y Abascal tras hablar de 'pucherazo': "La conspiración y la desconfianza son cojonudas cuando solo ofreces miedo en tu programa electoral"

Iñaki López bautiza la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre como "la campaña del miedo" y reflexiona sobre las alertas de Ayuso, Abascal, Aznar o Sánchez: "Los ciudadanos queremos soluciones y propuestas, no milongas ni amenazas".

Iñaki López inaugura lo que ha llamado "la campaña del miedo" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre donde "promesas pocas, pero visionarios del apocalipsis no va a faltar".

Es el caso de los "Epi y Blas de la derecha", Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, que ya han agitado el fantasma del pucherazo con el voto por correo: "Imagínenselo, miles de funcionarios sanchistas en cientos de oficinas de Correos perfectamente sincronizados extraviando a posta los votos de los que acudan a votar con la bandera española en la muñeca", ironiza Iñaki.

El presentador señala que Ayuso y Abascal "no aportan ni una sola prueba contra el sistema electoral más seguro del mundo", pero "la conspiración y la desconfianza son cojonudas cuando solo puedes ofrecer miedo en tu programa electoral".

Por otro lado, está José María Aznar, que tal y como apunta Iñaki "advierte que si vence Sánchez otra vez volverá la República, caerá la Constitución, será el fin de la libertad, la unidad de España, la convivencia y hasta de las canchas de pádel". El presentador señala que todo esto "ya lo predijo en 2023 y no dio ni una": "¿Cuánto tardara en ver armas de destrucción masiva en Ferraz?", añade.

Mientras tanto, Pedro Sánchez anima al voto para parar la llegada de la extrema derecha, "cuando el adelanto electoral viene por un problema que él no ha podido mitigar en ocho años de Gobierno progresista, el de la vivienda".

Ante todo esto, Iñaki afirma rotundo que "los ciudadanos queremos soluciones y propuestas, no milongas ni amenazas", algo que ya defendía Julio Anguita en laSexta Noche años atrás.

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