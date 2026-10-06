El Gobierno aprueba de nuevo los decretos de vivienda tumbados por PP, Vox y Junts para llevarlos a la Diputación Permanente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a su llegada a una sesión plenaria

Los detalles Fuentes del Gobierno explican a laSexta que los cambios introducidos en los decretos son "de carácter técnico" y que no deberían suponer un problema por parte del PNV para su aprobación en la Diputación Permanente.

Al igual que ocurrió la semana pasada, el Consejo de Ministros ha aprobado los dos Reales Decretos-ley de vivienda con los que se buscaba poner una solución a corto plazo a la crisis que se está viviendo en nuestro país y que ha provocado movilizaciones en todos los puntos de España. No son los mismos textos que hace una semana, sino que incluyen "cambios de carácter técnico", como explicaban fuentes del Gobierno este lunes.

Al haberse disuelto las Cortes Generales, estos decretos pasarán a la Diputación Permanente, un órgano con facultades legislativas cuando las Cortes están disueltas. En este órgano hay un total de 69 diputados: 27 de PP, 24 de PSOE, seis de Sumar y uno para PNV, ERC, Junts, EH-Bildu y el Grupo Mixto. Además, está la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Esto hace que el Gobierno necesite los votos de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y el Grupo Mixto, sumarían 34 votos, más el de Francina Armengol como presidenta de la Cámara; por su parte, PP, Vox y Junts se quedarían en 34.

Desde el Gobierno defienden que la Diputación Permanente es un órgano "elegido democráticamente y absolutamente operativo". Esperan que el PNV no tenga problema en aceptar estos dos 'nuevos' decretos, destacando su buena relación con la formación vasca.

No obstante, el segundo de estos decretos, que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler, no recibiría, en principio, mayoría suficiente tampoco en la Diputación Permanente, ya que también contó con el rechazo del PNV, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra.

Rodríguez afirma que hay que estar "o con la gente o con los buitres"

Los decretos de vivienda, abordados en un pleno extraordinario del Congreso el pasado viernes, recogían una amplía batería de medidas en materia de vivienda, abordando, entre otros temas, los desahucios, la prórroga de alquileres, el alquiler de habitaciones y de temporada, y beneficios fiscales para inquilinos y arrendadores.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado en su cuenta de X que hay que estar "o con la gente o con los buitres" y ha hecho un llamamiento a acudir a las urnas "para seguir avanzando con más fuerza" por la vivienda, la sanidad, la educación y el Estado del Bienestar.

La estrategia de los partidos de la izquierda se centra en la política de vivienda, aprovechando la movilización que se inició con el desahucio de Maricarmen y la acampada en la Puerta del Sol liderada por el Sindicato de Inquilinas, a pesar de que los acampados también culpan al Gobierno de la situación de los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda debido a la subida de los precios del alquiler y de la compra.

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