Pedraz desconfía de las cloacas del PSOE: pidió a la UCO que solo le informasen a él y a la Fiscalía el día antes de entrar en Ferraz

Los detalles El PSOE pidió que la información tenga un carácter reservado, como ha acordado el juez Pedraz, porque la informacion aportada "no es inocua".

El PSOE ha entregado un pendrive y tres cajas de documentación al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las presuntas cloacas de la formación, para detallar los pagos a abogados que el partido hizo entre los años 2021 y 2025.

El juez Pedraz ha abierto una pieza separada secreta para incorporar toda esa documentación, a la que solo podrá acceder, de momento, la Fiscalía.

En su escrito, el responsable jurídico del PSOE, Alberto Cachinero, detalla que han aportado una relación en formato Excel de los profesionales y despachos contratados entre 2021 y 2025 por los distintos órganos del Partido, que recoge, "para cada encargo, el territorio o federación contratante, el despacho o profesional, documentos aportados, la cuantía y una descripción genérica de la categoría del servicio prestado".

También han entregado las facturas correspondientes a esos encargos, en las que constan "los importes, fechas, datos fiscales y conceptos tal y como fueron emitidos".

De este modo, los socialistas aseguran que han facilitado al tribunal la información identificativa y económica que permite "verificar la realidad, el volumen y el destino del gasto en servicios jurídicos del PSOE". Añaden que esos desembolsos han sido "sometidos a auditoría y están depositados en el Tribunal de Cuentas".

El PSOE pidió que la información tenga un carácter reservado, como ha acordado el juez Pedraz, porque la informacion aportada "no es inocua", pues contiene "datos identificativos y económicos que integran el contenido esencial de la intimidad personal".

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