España afronta unas nuevas elecciones generales con un Sánchez ovacionado en Ferraz, un PP eufórico y el fantasma ultra del pucherazo electoral

Los detalles Mientras la directiva del PSOE recibe a Sánchez con una ovación cerrada, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal comienzan a agitar la idea del pucherazo electoral con el voto por correo.

Pedro Sánchez ha anunciado un adelanto electoral, fijando las elecciones para el 29 de noviembre. En el primer día de precampaña, el presidente fue ovacionado por la directiva del PSOE, que se muestra optimista sobre la victoria, a pesar de los recientes desafíos políticos. Por otro lado, el Partido Popular celebra la convocatoria, esperando que los españoles decidan un cambio político. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han agitado la idea de un posible fraude electoral, instando a los ciudadanos a no votar por correo. Estas declaraciones han generado controversia al poner en duda el sistema democrático, aunque las elecciones se realizarán con procedimientos establecidos y reconocidos internacionalmente.

Votaremos antes de lo previsto. Pedro Sánchez ha anunciado este lunes el adelanto electoral, lo que conllevará la celebración de los comicios el próximo 29 de noviembre. Y, en lo que se puede considerar el primer día de precampaña, ya se ha visto a un presidente del Gobierno ovacionado por la directiva del PSOE, un Partido Popular eufórico porque "por fin" habrá elecciones, aunque Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal comienzan a agitar la idea del pucherazo electoral con el voto por correo.

Este lunes por la tarde se ha celebrado una reunión de la Ejecutiva del PSOE en la sede del partido en la calle Ferraz. Y allí, en imágenes facilitadas por la propia formación, se ha podido comprobar la ovación cerrada que se ha producido para recibir a Pedro Sánchez tras anunciar un adelanto electoral.

Y es que hay sensación de euforia en Ferraz. Según fuentes del Gobierno a laSexta, no dudan de la victoria porque "es un clásico que Sánchez remonte". Eso sí, la euforia se alterna con el alivio por acabar con "el calvario político de los últimos meses". Además, tampoco les ha pillado por sorpresa porque ya el jueves por la noche Sánchez comunicó a algunos de sus colaboradores mas cercanos que había que ir a elecciones tras conocer la decisión de Junts de tumbar los decretos, una postura que generó un enfado monumental en el presidente del Gobierno.

A nivel interno esa es la sensación, pero también externalizan la sensación de victoria. Ya sea Patxi López, Abel Caballero o Elma Saiz, todos tienen clara la victoria socialista. "Esto va de derechos o de derechas. Creo que no nos equivocamos", ha aseverado Montse Mínguez, portavoz socialista.

Una euforia compartida también en las filas 'populares'. Aunque, en su caso, es porque "por fin" Sánchez ha decidido convocar elecciones. "Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría, por fin decidirán los españoles", ha afirmado este lunes Alberto Núñez Feijóo posicionándose como el cambio a lo visto durante los últimos años.

Pero algunos, a los pocos minutos de que se anunciara la convocatoria de elecciones, han dado una exhibición de 'trumpismo'. Concretamente Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, que han querido trasladar a los ciudadanos que el sistema electoral está amañado. "Y luego pues por supuesto yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo", decía la presidenta madrileña. "Que no voten por correo. Les animo a que voten en la urna. Yo en estos momentos no me fío absolutamente de nada que puede hacer Pedro Sánchez", apuntaba el líder de Vox.

Unas graves declaraciones dudando del sistema democrático. Aunque si bien saben que las sacas con los votos por correo se añaden a las urnas, que los votos solo se cuentan en los colegios electorales y que Indra es referente mundial para estos procesos en todo el mundo, es una forma que tensionar a su electorado de cara a unas elecciones para las que solo quedan 55 días.

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