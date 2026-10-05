El Gobierno confía en el apoyo del PNV a los decretos de vivienda en la Diputación Permanente tras hacer "cambios técnicos"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, junto a otros diputados en el Congreso.

Los detalles Fuentes del Ejecutivo y del PSOE han recordado que la Diputación Permanente es un órgano elegido democráticamente y "absolutamente operativo" cuando las Cortes están disueltas.

El Gobierno busca aprobar los decretos de vivienda mediante la Diputación Permanente, presentándolos este martes debido a la presión social y una acampada por la vivienda que llama a una huelga general. Fuentes del Ejecutivo y del PSOE han realizado "cambios técnicos" en los textos rechazados por PP, Vox, Junts y PNV, esperando ahora el apoyo del PNV. La Diputación Permanente, operativa cuando las Cortes están disueltas, es clave tras el anuncio electoral de Pedro Sánchez. Se necesitan 35 votos, contando con el apoyo de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Las movilizaciones por la vivienda, que incluyen una gran acampada en Madrid, podrían culminar en una huelga general en noviembre. UGT y CCOO planean convocarla este otoño, destacando el conflicto de rentas y la inflación.

El Gobierno va a intentar sacar adelante los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente y esperan presentarlos este mismo martes, ante la presión social que promovió el intento de tramitación exprés y ante una acampada por la vivienda que se mantiene por segunda semana consecutiva y que está llamando a una huelga general.

Fuentes del Ejecutivo y del PSOE han trasladado a laSexta que han realizado "cambios técnicos" sobre los textos presentados la semana pasada en el Congreso de los Diputados y que fueron tumbados por el PP, Vox, Junts y PNV. Por ello, confían en que el PNV esté conforme y apoye su tramitación.

"Estamos bien con el PNV, esperamos que voten lo mismo", han indicado a laSexta, sin aclarar más acerca de esas modificaciones. En este sentido, han insistido que "no son sustanciales".

Estas fuentes han recordado que la Diputación Permanente es un órgano elegido democráticamente y es "absolutamente operativo" cuando las Cortes están disueltas, razón por la que recurren a él tras la convocatoria de elecciones anunciada este lunes por el presidente Pedro Sánchez.

Para que las medidas salgan adelante, el Gobierno necesita una mayoría de 35 diputados y, a diferencia del Congreso, en esta ocasión no depende de Junts.

Concretamente, le sirve con los votos favorables de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y el Grupo Mixto, sumarían 34 votos, más el de Francina Armengol como presidenta de la Cámara. Por su parte, PP, Vox y Junts sumarían 34 votos. De momento, no han puesto fecha para que este órgano se reúna para poder votarlos.

Movilización masiva por la vivienda

La caída del jueves de los dos decretos ha precipitado el adelanto electoral, que se produce en medio de las masivas protestas sociales por toda España que reclaman medidas que atajen la crisis de vivienda.

La movilización se tradujo hace ya dos semanas en una gran acampada en la Puerta del Sol de Madrid, donde hay instaladas unas 2.000 tiendas. Una acción que se ha extendido a distintos puntos de España y que, de momento, no tiene fecha para terminar.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha advertido de que el movimiento que se ha despertado ante el drama de la vivienda es "una ola de indignación imparable".

"No vamos a parar", ha insistido, anunciando que el horizonte les lleva hasta una huelga general. Todavía no hay una convocatoria oficial ni una fecha fijada, pero Del Río ha afirmado que se producirá en noviembre.

En esta línea, UGT y CCOO han acordado la convocatoria de una huelga general este otoño. Los sindicatos han incorporado el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda, ya que los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación.

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